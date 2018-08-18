Сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина погиб в Подмосковье

По некоторым данным, речь может идти о самоубийстве.

Тела двух погибших – юноши и девушки – обнаружили под окнами многоэтажки в Железнодорожном. Как передает телеканал РЕН, молодые люди приковали друг друга наручниками. Кроме того, оба они оставили послания в своих профилях во «Вконтакте». Как пишет сайт «Медиаликс», и юноша и девушка утверждали, что испытывали сильные внутренние эмоциональные переживания, с которыми пытались справиться вместе. По одним данным, которые приводит «МК» молодым людям было по 25 лет. Однако Роману Шингаркину, судя по его странице, в октябре должно было исполниться лишь 19. Экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин между тем подтвердил РИА Новости, что его сын действительно погиб.

О Романе Шингаркине писали весной прошлого года. Сын экс-депутата был одним из тех молодых людей, кто залез на фонарный столб в центре Москвы во время несогласованной акции сторонников Алексея Навального. Из отделения полиции его забирал отец.

Максим Шингаркин входил в Госдуме во фракцию ЛДПР. Он стал одним из соавторов т.н. закона об «иностранных агентах». На выборах губернатора Подмосковья он стал кандидатом от отделения партии «Родина».