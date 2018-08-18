"Александр Лукашенко объяснил смену правительства страны стремлением избавиться от разногласий"

На днях он раскритиковал работу кабмина за то, что министры не выполняли его поручений. Президент Белоруссии уже объявил нового премьер-министра: им стал бывший банкир Сергей Румас. При назначении Лукашенко сказал, что осуществлять диктатуру в Белоруссии просто нереально, так как страна «с Запада и Востока зажата демократическими блоками».