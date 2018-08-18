Александр Лукашенко объяснил смену правительства страны стремлением избавиться от разногласий
На днях он раскритиковал работу кабмина за то, что министры не выполняли его поручений. Президент Белоруссии уже объявил нового премьер-министра: им стал бывший банкир Сергей Румас. При назначении Лукашенко сказал, что осуществлять диктатуру в Белоруссии просто нереально, так как страна «с Запада и Востока зажата демократическими блоками».
Комментарии5
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perestarok 18 августа 2018 | 15:40
"Александр Лукашенко объяснил смену правительства страны стремлением избавиться от разногласий"
Теперь будет одногласие, как у коммунистов.
epynda 18 августа 2018 | 15:43
Лукашенко - Президент РБ...
Сравнивать властные полномочия Лукошенко и Трампа, как-то не этично...
Лукошенко - хозяин страны, а Трамп - "наёмный менеджер"....
Президентские полномочияв в США скудны и смешны....
adl1964 18 августа 2018 | 15:48
.Лукашенко, связаны разночтениями в проведении курса страны.....
Дааааа, оказывается у батьки есть курс страны. Так и напрашивается вопрос: курс-то куда? Такое впечатление, что Белоруссия - это большой парусник, который движется только по ветру, и цель капитана - что бы только не утонуть. Хотя должен сказать, батька иногда меняет парусных мастеров, что выглядит как "я знаю что делаю" и создает впечатления суеты и движения.
Лукашенко удивительный диктатор, который принимает свой народ за маленьких детей. Я вам не вру, я почувствовал (ПОЧУВСТВОВАЛ!!!) это когда был в Белоруссии. Какая то смесь детского сада с интернатом.
sumars 18 августа 2018 | 15:52
«с Запада и Востока зажата демократическими блоками»
с запада то да
а вот с востока?
это он так стебется?))))
kryimzdick 18 августа 2018 | 16:03
Ну с запада, севера и юга у Беларуси реально цветет демократия. А с востока можно не волноваться пока.