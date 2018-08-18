Социальная сеть ВКонтакте опровергла обвинения в незаконной передаче полиции данных пользователей
Ранее в этом её уличил политик Леонид Волков. Он опубликовал внутренний документ башкирского МВД, из которого следовало, что соцсеть делилась сведениями без возбуждения уголовного дела. По словам пресс-службы ВКонтакте, наличие или отсутствие такого дела, с точки зрения права, не имеет значения. При этом, представители сайта сослались на закон «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».
Комментарии1
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severnaj 18 августа 2018 | 15:54
Вот мрази! Слава Богу, у меня хватило ума не связываться с российскими соцсетями вообще. И впредь моей ноги там, что называется, не будет.