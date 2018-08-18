Основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы» был взломан и удален
При попытке зайти на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор Алексей Венедиктов сказал, что на время все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Пока неизвестно о том, кто атаковал аккаунт. Принимаются меры по его восстановлению.
Комментарии16
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epynda 18 августа 2018 | 15:35
...Известно, кто......
Хаккеры....
zurich_106 18 августа 2018 | 15:39
epynda: хахеры повара
patrikk_1 18 августа 2018 | 15:42
Основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы» был взломан и удален...
Сохрани Господь и помилуй, оказаться и жить на месте журналистов "Эха Москвы".
book_publisher 18 августа 2018 | 15:45
patrikk_1:
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- Может, они сами этот свой канал и удалили - мечтают об американском "Списке Эха", статусе политических беженцев и новых санкциях.
taglit 18 августа 2018 | 15:42
zurich_106: ой! неизвестно!, - да пол-России изливают желчь на Эхо Москвы, включая портянок....
shplint_05 18 августа 2018 | 16:13
Тоже мне трагедия - меньше пархатых стали показывать.
detul 18 августа 2018 | 15:35
Ответка от штаба Дэвида Мина прилетела .... А не надо было к нему в комп забираться !!!
navsegda 18 августа 2018 | 15:37
Вспомнил сцену из "Форрест Гамп" когда какой-то мерзкого вида военный повыдёргивал штекера во время выступления Форреста , того же пошиба деяние мелкая пакость
nanarovsky 18 августа 2018 | 15:41
navsegda: Пиши прямо - прихожин по заданию путена....баяца шо раскроют на Йехе-ютюба их....
navsegda 18 августа 2018 | 15:51
nanarovsky: Нет , просто россияне говнистые , гадости делают с удовольствием и без приказа
nanarovsky 18 августа 2018 | 16:00
navsegda: Проста гавна рашкованцев надо уничтажать шоб ни чё невзламывали...
kp6ic 18 августа 2018 | 15:40
ппц. ну и деревня.
jamike 18 августа 2018 | 15:45
Не понимаю, почему Ютуб не может откатить изменения, внесенные после взлома...
dimafon2 18 августа 2018 | 15:49
Ну не знаю, мне важнее, что в последнее время на этом пресловутом Ютьюбе развлекательные каналы с приколами удалили...
equus 18 августа 2018 | 15:54
dimafon2:
А мне ваще всё пофиг...
;-)
ihor_syvoryj 18 августа 2018 | 15:56
А вот говорили: "Не устанавливайте пароль "123456"!"