Основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы» был взломан и удален...

При попытке зайти на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор Алексей Венедиктов сказал, что на время все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Пока неизвестно о том, кто атаковал аккаунт. Принимаются меры по его восстановлению.