Сын экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил жизнь самоубийством
По сообщениям СМИ, тела погибшего и его девушки были найдены на тротуаре рядом с многоэтажным домом в подмосковном Железнодорожном. Молодые люди были прикованы друг к другу наручниками. Судя по информации на странице Романа Шингаркина ВКонтакте, ему должно было исполниться 19 лет. Он оставил предсмертную записку, в которой написал о внутренних переживаниях, которые не мог разрешить.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vladimirbelarus 18 августа 2018 | 15:42
Папа не смог воспитать сына. Не участвовал.
danko1 18 августа 2018 | 15:50
vladimirbelarus: Даже в застойные годы у правящей верхушки дети подонками вырастали от вседозволенности.
Если безысходность у тех, кто всё имеет, то что говорить о тех, кто в нищете живет и без работы, гибнет от пьянства и наркотиков.
Деградация полная.
ematveev 18 августа 2018 | 15:55
danko1:
Отлично сказано, лучше и не скажешь!
Дла справки: Максим Шигаркин - юный оппозиционер, сторонник Навального.
Эк вы его: и подонком назвали, и в деградации обвинили... Как думаете: ко всем сторонником Навального можно данное определение применить?
ematveev 18 августа 2018 | 15:57
vladimirbelarus: Зато его прекрасно воспитал Навальный.
Максим Шингаркин - сторонник Навального, активно интересовался митингами, почитывал паблики типа "Свободных новостей" в ВК...
tom_tom 18 августа 2018 | 16:00
Для того, чтобы народ перестал озадачивать правительство вопросом: как прожить на пенсию?, оно перевело проблему в плоскость: как до неё дожить? Согласитесь, гениальный ход!
shplint_05 18 августа 2018 | 16:03
В семье экс-депутата Шингаркина случилась трагедия. "Эхо" тут как тут. Радуются жареному факту о жизни бывшего депутата Думы. И попробуй им сказать, что они, как гиены, сбежавшиеся на падаль. Тут же завопят, что это "общественно значимая информация", которую они обязаны сообщить публике. Ладно. А как насчёт Хакамады? У неё дочка дегенерат, больная Дауном. Это, когда страшное круглое лицо с носом пуговкой и тупым выражением. И муж у Хакамады из-за этого ушёл, и сама она подсела на ширево. Чем не "общественно значимая информация", которую надо знать публике? Но "Эхо" молчит, потому что Хакамада своя, а горе своих они не трогают. А вот смерть сына Шингаркина они смакуют, он не свой. Сволочи.
vincenttt 18 августа 2018 | 15:42
А где сообщения СМИ о гибели в России каждый месяц сотен и тысяч молодых людей, погибающих от наркомании, СПИДа, алкоголизма, безработицы и нищеты, созданных в РФ обмылком гэбистским?! ..А тут, подумаешь выволзень какой-то путинской холуйни..
pro_hanov 18 августа 2018 | 15:45
Dei judicium (лат)? Папа голосовал за закон подлецов.
kryimzdick 18 августа 2018 | 15:57
Ой, россияни, не зарекайтесь. С каждым может случиться.
nadiama 18 августа 2018 | 15:58
Жаль парня.. Вон оно как.. от внутренних переживаний, оказывается, никто не застрахован. Даже дети депутатов..