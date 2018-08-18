Сын экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил жизнь самоубийством

По сообщениям СМИ, тела погибшего и его девушки были найдены на тротуаре рядом с многоэтажным домом в подмосковном Железнодорожном. Молодые люди были прикованы друг к другу наручниками. Судя по информации на странице Романа Шингаркина ВКонтакте, ему должно было исполниться 19 лет. Он оставил предсмертную записку, в которой написал о внутренних переживаниях, которые не мог разрешить.