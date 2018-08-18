Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 42-х человек

Об этом сообщил телеканал RaiNews24. Сегодня спасатели обнаружили раздавленную бетонными блоками автомашину, в которой находилась семья из трех человек. Возможно, речь идет о последней жертве трагедии, так как в списке пропавших без вести оставалось только одно имя.

Трагедия произошла во вторник. Один из основных пилонов моста обрушился на складские помещения и железнодорожные пути. В этот момент на трассе находились десятки автомобилей.