Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»...

При заходе на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что пока все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков.