Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»
При заходе на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что пока все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков.
Комментарии11
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luger_max_otto 18 августа 2018 | 15:14
А когда неизвестные подменят Путина на ТВ...
patrikk_1 18 августа 2018 | 15:16
Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»...
Это был Алексей Соломин, его уже задержали и сейчас он даёт показания о всех тех ужасах, что творятся на радиостанции.
danko_vaflistka 18 августа 2018 | 15:21
...а ещё у бени взломали дырочку в попке, которая была у него взломана ещё в детском садике соседом по кроваткам!
Слава КПСС и ССПК слава!
Моя подружка данко1 сейчас туго переживает, что это не ей взломали дырочку - ну никто не хочет убать собаку!
pusivrot 18 августа 2018 | 15:38
danko_vaflistka: Пускай приходит ко мне я убу всех собак, а собаку данку1 убать мне за честь.
tks 18 августа 2018 | 15:24
Вторая черная метка ААВ от ВВП.
nanarovsky 18 августа 2018 | 15:32
tks: Точна чёрная... Темнейший....к бабке данке не ходи....
pusivrot 18 августа 2018 | 15:42
tks: У тебя одна метка сзади между ног и каждый прохожий в ней оставляет свой след - использованный гандон с жидкостью!
nanarovsky 18 августа 2018 | 15:27
Какой УЖАС! Думаю без путенского кгававого гежима не обошлось. Путен хочет задавить свободу на Йехе.
luger_max_otto 18 августа 2018 | 15:41
Ты сказал.
putin_itogy 18 августа 2018 | 15:42
Многочисленные ЗАТО Подмосковья, где обосновались чекисты, бушуют..
Что то у чекистов нынче несвойственный ажиотаж наблюдается,
свойственный всем августовским денькам.
Тёплый тихий август, наполненным негой и пасторалью приближающейся осени,
старается согреть нас уходящим теплом лета.
Осень и у патриарха.
Патриарха всех времён КГБ, за все её 100 лет.
На Подмосковных полигонах идёт особо яростная стрельба,
тренирующихся снайперов фсб.
Чекисты усиленно "набивают руку", перед какими то, только им известными событиями.
А мы наслаждаемся, приближающейся золотой осенью.
Скоро грибочки пойдут, и мухи исчезнут..
Лепота..
stalk25 18 августа 2018 | 15:45
Кому-то сильно мешает...