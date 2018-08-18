Сын экс-депутата ГД Шингаркина и его девушка были найдены мертвыми у дома в подмосковном Железнодорожном...

Сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил жизнь самоубийством. По данным СМИ, молодой человек и его девушка были обнаружены мертвыми под окнами многоэтажного дома в подмосковном Железнодорожном. Агентство «Москва» сообщает, что они были скованы наручниками. На своей странице ВКонтакте Роман Шингаркин оставил предсмертную записку.

Сначала было неизвестно, кем являются погибшие, но позже экс-депутат подтвердил, что это его сын.