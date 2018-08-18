Сын экс-депутата ГД Шингаркина и его девушка были найдены мертвыми у дома в подмосковном Железнодорожном
Сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина покончил жизнь самоубийством. По данным СМИ, молодой человек и его девушка были обнаружены мертвыми под окнами многоэтажного дома в подмосковном Железнодорожном. Агентство «Москва» сообщает, что они были скованы наручниками. На своей странице ВКонтакте Роман Шингаркин оставил предсмертную записку.
Сначала было неизвестно, кем являются погибшие, но позже экс-депутат подтвердил, что это его сын.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 18 августа 2018 | 15:10
"Я видел генералов,
Они пьют и едят нашу смерть,
Их дети сходят с ума от того,
Что им нечего больше хотеть."
"Аквариум". "Поезд в огне"
patrikk_1 18 августа 2018 | 15:13
Сын экс-депутата ГД Шингаркина и его девушка были найдены мертвыми у дома в подмосковном Железнодорожном...
Нельзя распространять такую информацию. Ведь это могут расценить как рекламу суицида среди молодёжи и заблокировать аккаунт на Ютубе.
nelibermot20 18 августа 2018 | 15:21
Шёл 157-й день сухой голодовки Сенцова
tks 18 августа 2018 | 15:22
patrikk_1: Патя, ты совсем дурак? Сообщать о преступлении нельзя?
Как раз у "Эха" и есть проблемы на Ютубе. Твоих и твоих коллег рук дело?
pro_hanov 18 августа 2018 | 15:28
tv_victim: Закрадывается мысль о существовании Божьего Суда на земле. Голосовал ведь депутат за закон подлецов.
tks 18 августа 2018 | 15:20
Мерзкий отпрыск мерзкой депутаны. Ладно бы, сам сдох, да хрен с тобой, но ещё и чужую жизнь с собой забрал! Тварь от твари недалеко падает.
m_doc 18 августа 2018 | 15:33
tks: Ах, ты, неблагодарный. Сынок-то оппозитом был, завсегдатай Наваловых тусовок. На фонарях любил повисеть.
yralez 18 августа 2018 | 15:27
Лишились депутатской неприкосновенности.