Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Новым премьер-министром вместо Андрея Кобякова он назначил банкира Сергея Румаса.

Перестановки в правительстве, как передает агентство «БелТА» со ссылкой на Лукашенко, связаны разночтениями в проведении курса страны. Уволенные министры ранее были подвержены критике за невыполнение поручений по развитию Оршанского района. Эта ситуация, по словам белорусского президента, стала «последней каплей». Лукашенко подчеркнул, что главное – обеспечить создание сильной экономики, которая является основой независимости страны. Вместе с премьер-министром Андреем Кобяковым отправлены в отставку четыре его заместителя, а также министры связи и экономики. Еще двое глав ведомств – строительства и промышленности – были сняты со своих постов в четверг. Одного из них – Виталия Вовка — Лукашенко пообещал отправить работать на завод. Новый же премьер Сергей Румас до своего назначения возглавлял Банк развития. Несколько лет назад он уже работал в правительстве Михаила Мясниковича. При этом тот состав кабмина подвергался критике Лукашенко за «увлечение рыночной экономикой».

Одним из заместителей премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Белоруссии в России.