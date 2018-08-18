Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны. Новым премьер-министром вместо Андрея Кобякова он назначил банкира Сергея Румаса.
Перестановки в правительстве, как передает агентство «БелТА» со ссылкой на Лукашенко, связаны разночтениями в проведении курса страны. Уволенные министры ранее были подвержены критике за невыполнение поручений по развитию Оршанского района. Эта ситуация, по словам белорусского президента, стала «последней каплей». Лукашенко подчеркнул, что главное – обеспечить создание сильной экономики, которая является основой независимости страны. Вместе с премьер-министром Андреем Кобяковым отправлены в отставку четыре его заместителя, а также министры связи и экономики. Еще двое глав ведомств – строительства и промышленности – были сняты со своих постов в четверг. Одного из них – Виталия Вовка — Лукашенко пообещал отправить работать на завод. Новый же премьер Сергей Румас до своего назначения возглавлял Банк развития. Несколько лет назад он уже работал в правительстве Михаила Мясниковича. При этом тот состав кабмина подвергался критике Лукашенко за «увлечение рыночной экономикой».
Одним из заместителей премьер-министра назначен Игорь Петришенко, являвшийся послом Белоруссии в России.
Комментарии8
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tv_victim 18 августа 2018 | 15:08
"Увлечение рыночной экономикой".... Чем не очередная статья в уголовном кодексе?
patrikk_1 18 августа 2018 | 15:10
Новый же премьер Сергей Румас до своего назначения возглавлял Банк развития...
Сколько стоит премьерское кресло в Белоруссии? Алешеньке на Первое сентября, новые ботинки надо справить?
abuvgrobu 18 августа 2018 | 15:09
Батька крутится как уж на сковородке и что теперь, за это ему при жизни памятник ставить надо, тем более что простые граждане и все село за него горой. Воровство есть , но в таких объемах , что вроде и нет совсем.Единственный минус , так это то , что он тянет все один.
luger_max_otto 18 августа 2018 | 15:30
Раньше он "пярятрахивал вярховну Раду", теперь пярятрахивает правительство, расчищая таким политсексом дорогу сынку...
babale 18 августа 2018 | 15:38
abuvgrobu: 24 года крутится данный УЖ, и не только на сковородке. И не простые граждане и все село, которые только и умеют, что крутиться как ужи на сковородке должны оценивать качество кручения УЖА.
sekilda1 18 августа 2018 | 15:34
Что-то не клеится у Александра Григорьевна с тандемом,в отличие от России. Меняет премьеров за плохую работу. Ему бы,хоть на время,одолжить нашего.))
nigelliri56 18 августа 2018 | 15:34
Что хочу, то и ворочу.
adl1964 18 августа 2018 | 15:37
.......Лукашенко, связаны разночтениями в проведении курса страны.....
Дааааа, оказывается у батьки есть курс страны. Так и напрашивается вопрос: курс-то куда? Такое впечатление, что Белоруссия - это большой парусник, который движется только по ветру, и цель капитана - что бы только не утонуть. Хотя должен сказать, батька иногда меняет парусных мастеров, что выглядит как "я знаю что делаю" и создает впечатления суеты и движения.
Лукашенко удивительный диктатор, который принимает свой народ за маленьких детей. Я вам не вру, я почувствовал (ПОЧУВСТВОВАЛ!!!) это когда был в Белоруссии. Какая то смесь детского сада с интернатом.