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Эксклюзив Эха 14:42, 18 августа 2018

Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»

При заходе на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сказал, что пока все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков.

Комментарии

24

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danko1 18 августа 2018 | 14:49

Почему неизвестные?
Наверняка портянки.
Они и на сайте Эха хулиганят абсолютно безнаказанно.

sensei54 18 августа 2018 | 14:52

danko1: безнаказанно.
.......................................
Потому, что работают под конторской крышей.

tvitov66 18 августа 2018 | 14:58

sensei54: неизвестные ихтамнеты ... авыдокажите!

a_i_zhukov 18 августа 2018 | 15:06

200 подписчиков.
ха-ха-ха. стыдоба.
меня забанили в вк. соломин

sensei54 18 августа 2018 | 15:09

tvitov66: Змеелов тут на днях в истерике даже тельник разорвал на груди:
"Я тебе с убойными фактами докажу, что ни в чьих бригадах не состою."

vezdehod 18 августа 2018 | 15:08

Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»
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Имя его неизвестно, но - "подвиг" его ПРЕСТУПЕН. Хотя чему удивляться - в ФСБ работают неизвестные личности.

r88w556xl4 18 августа 2018 | 14:49

Ахахаха. Без сомнения, пароль был - день рождения Венедиктова,

goryu48 18 августа 2018 | 14:51

Какая потеря для двухсот подписчиков...

navsegda 18 августа 2018 | 14:54

goryu48: что ты здесь забыл ?

y20160414 18 августа 2018 | 15:19

goryu48:
        Вот бы едросы так накручивали – уже двести ТЫСЯЧ, а не просто двести.   Отвернуться не успеешь!

briks 18 августа 2018 | 14:51

Во истину грохнули Видно грушникам на мозоль наступили

sensei54 18 августа 2018 | 14:56

briks: Не только им.
"Более того, злые языки уже уронили слово..." Очень похожее на чью-то фамилию.

plank1957 18 августа 2018 | 14:55

Патриотично настроенные хакеры. Там может и есть люди из ФСБ, но они по своей инициативе, движимые исключительно патриотическими чувствами, всячески продвигают суверенитет РФ от права и закона.

tks 18 августа 2018 | 15:07

plank1957: Это вы иронично-сакрастически сказали, однако "суверенитет РФ от права и закона" звучит вполне себе доктринёрски!

valgallian 18 августа 2018 | 14:55

Если не делали скрытое зеркало на том же ютьюбе, то потери безвозвратные....
Надо ещё чётко понимать: мрази хакнули только пассворд от ютьюба или они хакнули всю локальную сеть на "Эхе"?

tks 18 августа 2018 | 15:10

valgallian: Это вторая "черная метка"!
Первая - на "прямой линии" с ВВП была, где тот о финансировании Эха Газпромом распространялся.

Видимо, извинения ААВ не подействовали на ВВП. Обида глубокая, похоже. А ВВП своих обидчиков не прощает!

tks 18 августа 2018 | 15:04

Пригожинская сволочь резвится!

klio 18 августа 2018 | 15:10

tks: Поворята

sacranus 18 августа 2018 | 15:06

В самом деле - неизвестные ли? Только час назад Венедиктов ругал пригожинских троллей и наемников. Совпадение?! - не думаю!!!

sensei54 18 августа 2018 | 15:17

sacranus: ругал пригожинских троллей и наемников
...............................................................................................
А еще одного впрямую не ругал, но эта известная фамилия непозволительно долго звучала в эфире.

sergo_25_26 18 августа 2018 | 15:07

Трампнаш по ручкам шаловливым надавал, теперь принялись у себя гадить. Чекисты, чего с них возьмёшь.

y20160414 18 августа 2018 | 15:10

        Чё там взламывать?   Его пароль у меня прям на экране монитора нацарапан: 123.
        Вообще-то сообщение об отсутствии ресурса означает, что его УДАЛИЛИ либо взломщики (если таковые не являются бредовой фантазией венедиктова), либо сам хостинг (возможно, из-за случайного глюка).

sacranus 18 августа 2018 | 15:12

Почему это неизвестные? час назад только Венедиктов ругал усмановский Вконтактике, наемников и троллей пригожинских. Совпадение?! - Не думаю!

y20160414 18 августа 2018 | 15:17

        О, ручонки шаловливые счётчик подписчиков подкрутили!   Только что было двести, и вдруг – двести тысяч.   Может, и пароль те же самые «кулхацкеры»?..

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