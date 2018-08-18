Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»
При заходе на его страницу появляется сообщение, что такого ресурса не существует. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сказал, что пока все трансляции переводятся на канал «Эхо-Общество». Сейчас принимаются меры по восстановлению основного аккаунта, где было более двухсот тысяч подписчиков.
Комментарии24
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danko1 18 августа 2018 | 14:49
Почему неизвестные?
Наверняка портянки.
Они и на сайте Эха хулиганят абсолютно безнаказанно.
sensei54 18 августа 2018 | 14:52
danko1: безнаказанно.
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Потому, что работают под конторской крышей.
tvitov66 18 августа 2018 | 14:58
sensei54: неизвестные ихтамнеты ... авыдокажите!
a_i_zhukov 18 августа 2018 | 15:06
200 подписчиков.
ха-ха-ха. стыдоба.
меня забанили в вк. соломин
sensei54 18 августа 2018 | 15:09
tvitov66: Змеелов тут на днях в истерике даже тельник разорвал на груди:
"Я тебе с убойными фактами докажу, что ни в чьих бригадах не состою."
vezdehod 18 августа 2018 | 15:08
Неизвестные взломали основной YouТube-канал радиостанции «Эхо Москвы»
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Имя его неизвестно, но - "подвиг" его ПРЕСТУПЕН. Хотя чему удивляться - в ФСБ работают неизвестные личности.
r88w556xl4 18 августа 2018 | 14:49
Ахахаха. Без сомнения, пароль был - день рождения Венедиктова,
goryu48 18 августа 2018 | 14:51
Какая потеря для двухсот подписчиков...
navsegda 18 августа 2018 | 14:54
goryu48: что ты здесь забыл ?
y20160414 18 августа 2018 | 15:19
goryu48:
Вот бы едросы так накручивали – уже двести ТЫСЯЧ, а не просто двести. Отвернуться не успеешь!
briks 18 августа 2018 | 14:51
Во истину грохнули Видно грушникам на мозоль наступили
sensei54 18 августа 2018 | 14:56
briks: Не только им.
"Более того, злые языки уже уронили слово..." Очень похожее на чью-то фамилию.
plank1957 18 августа 2018 | 14:55
Патриотично настроенные хакеры. Там может и есть люди из ФСБ, но они по своей инициативе, движимые исключительно патриотическими чувствами, всячески продвигают суверенитет РФ от права и закона.
tks 18 августа 2018 | 15:07
plank1957: Это вы иронично-сакрастически сказали, однако "суверенитет РФ от права и закона" звучит вполне себе доктринёрски!
valgallian 18 августа 2018 | 14:55
Если не делали скрытое зеркало на том же ютьюбе, то потери безвозвратные....
Надо ещё чётко понимать: мрази хакнули только пассворд от ютьюба или они хакнули всю локальную сеть на "Эхе"?
tks 18 августа 2018 | 15:10
valgallian: Это вторая "черная метка"!
Первая - на "прямой линии" с ВВП была, где тот о финансировании Эха Газпромом распространялся.
Видимо, извинения ААВ не подействовали на ВВП. Обида глубокая, похоже. А ВВП своих обидчиков не прощает!
tks 18 августа 2018 | 15:04
Пригожинская сволочь резвится!
klio 18 августа 2018 | 15:10
tks: Поворята
sacranus 18 августа 2018 | 15:06
В самом деле - неизвестные ли? Только час назад Венедиктов ругал пригожинских троллей и наемников. Совпадение?! - не думаю!!!
sensei54 18 августа 2018 | 15:17
sacranus: ругал пригожинских троллей и наемников
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А еще одного впрямую не ругал, но эта известная фамилия непозволительно долго звучала в эфире.
sergo_25_26 18 августа 2018 | 15:07
Трампнаш по ручкам шаловливым надавал, теперь принялись у себя гадить. Чекисты, чего с них возьмёшь.
y20160414 18 августа 2018 | 15:10
Чё там взламывать? Его пароль у меня прям на экране монитора нацарапан: 123.
Вообще-то сообщение об отсутствии ресурса означает, что его УДАЛИЛИ либо взломщики (если таковые не являются бредовой фантазией венедиктова), либо сам хостинг (возможно, из-за случайного глюка).
sacranus 18 августа 2018 | 15:12
Почему это неизвестные? час назад только Венедиктов ругал усмановский Вконтактике, наемников и троллей пригожинских. Совпадение?! - Не думаю!
y20160414 18 августа 2018 | 15:17
О, ручонки шаловливые счётчик подписчиков подкрутили! Только что было двести, и вдруг – двести тысяч. Может, и пароль те же самые «кулхацкеры»?..