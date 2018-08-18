Корреспондент ВГТРК опроверг сообщение своей же редакции о том, что попал под огонь в Донбассе

Новость об обстреле съемочной группы со стороны украинских военных появилась на сайте телерадиокомпании вчера. Однако позже журналист Александр Сладков рассказал о том, что приехал на место событий уже после окончания обстрела. Сообщение ВГТРК, на которое ссылались многие российские СМИ, впоследствии было отредактировано.