Корреспондент ВГТРК опроверг сообщение своей же редакции о том, что попал под огонь в Донбассе
Новость об обстреле съемочной группы со стороны украинских военных появилась на сайте телерадиокомпании вчера. Однако позже журналист Александр Сладков рассказал о том, что приехал на место событий уже после окончания обстрела. Сообщение ВГТРК, на которое ссылались многие российские СМИ, впоследствии было отредактировано.
Комментарии2
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danko1 18 августа 2018 | 14:38
Если это опровержение не прозвучит по ЦТ, то все зомбозрители будут опять уверены во лжи, что наших корреспондентов целенаправленно стремятся убить.
vilingrad 18 августа 2018 | 14:38
приехал на место событий уже после окончания обстрела"
Черт- не повезло...