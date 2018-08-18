Главу дагестанского фонда обязательного медстрахования подозревают в хищении более 210-ти миллионов рублей

Главу дагестанского фонда обязательного медицинского страхования подозревают в хищении более 210-ти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Магомед Сулейманов и другие лица якобы создали преступное сообщество, используя поддельные документы, они перечисляли денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги.