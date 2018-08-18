В ряде российских городов сегодня проходят митинги против пенсионной реформы
Акции анонсированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Самаре, Серове, Симферополе и Иванове. Их проводят региональные отделения КПРФ и ЛДПР. Люди по всей стране выходят на митинги каждые выходные. Всероссийскую акцию в Единый день выборов, 9 сентября, планирует провести Алексей Навальный.
Комментарии2
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ed10075 18 августа 2018 | 14:35
Не против пенсионной реформы, против повышения пенсионного возраста.
Разницу нужно понимать.
prostovanya 18 августа 2018 | 14:37
Дело правильное, но только не под КПРФ и ЛДПР. От этих двух образований, как от чумы, шарахаться надо...