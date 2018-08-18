В ряде российских городов сегодня проходят митинги против пенсионной реформы

Акции анонсированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Самаре, Серове, Симферополе и Иванове. Их проводят региональные отделения КПРФ и ЛДПР. Люди по всей стране выходят на митинги каждые выходные. Всероссийскую акцию в Единый день выборов, 9 сентября, планирует провести Алексей Навальный.