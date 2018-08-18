Александр Лукашенко объяснил смену правительства страны стремлением избавиться от разногласий
На днях он раскритиковал работу кабмина за то, что министры не выполняли его поручений. Президент Белоруссии уже объявил нового премьер-министра: им стал бывший банкир Сергей Румас. При назначении Лукашенко сказал, что осуществлять диктатуру в Белоруссии просто нереально, так как страна «с Запада и Востока зажата демократическими блоками».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bozk 18 августа 2018 | 14:34
Демократический блок с востока? Он про Мордор что ли?
navsegda 18 августа 2018 | 14:40
bozk: Россия опасный рассадник демократии
edyunia 18 августа 2018 | 14:38
Заменив людей на биомассу, тогда вообще не будет разногласий.
abuvgrobu 18 августа 2018 | 14:40
«Возле кормушки, имя которой власть, все хрюкают одинаково: и красные, и белые… Я постоянно перетрахиваю весь парламент, и знаю, кто врет, а кто не врет», — президент республики Беларусь.
andy66 18 августа 2018 | 14:40
страна, в которой нет разногласий, называется абсолютной диктатурой ))
tv_victim 18 августа 2018 | 14:43
"Существуют два мнения - мое и неправильное".
Старая демократическая мудрость по-белорусски.