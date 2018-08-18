В возрасте 80-ти лет скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Он занимал пост главы международной организации два срока подряд, с 1997-го по 2006-й годы. Соболезнования в связи с кончиной дипломата выразил действующий генсек ООН. Антониу Гутерриш сказал, что Аннан давал людям пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшему миру.