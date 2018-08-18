В возрасте 80-ти лет скончался седьмой генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
Он занимал пост главы международной организации два срока подряд, с 1997-го по 2006-й годы. Соболезнования в связи с кончиной дипломата выразил действующий генсек ООН. Антониу Гутерриш сказал, что Аннан давал людям пространство для диалога, место для решения проблем и путь к лучшему миру.
Комментарии1
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abuvgrobu 18 августа 2018 | 14:43
Активно, но безуспешно пытался реформировать ООН посредством улучшения администрирования в организации, увеличения числа членов Совета Безопасности ООН в два раза и существенного расширения полномочий Генсека ООН. Выступал против вторжения США в Ирак в 2003 году. Короче, пытался противостоять системе, но один в поле не воин.