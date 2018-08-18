«Яблоко» пожаловалось в Мосизбирком на незаконную , по их мнению, предвыборную агитацию Сергея Собянина...

Однако пока комиссия игнорирует заявителей. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

В центре Москвы есть плакаты и билборды с изображением действующего мэра столицы без указания тиража и факта оплаты из предвыборного счета. Федеральное законодательство запрещает размещение агитационных материалов без указания на то, что они таковыми являются.