«Яблоко» пожаловалось в Мосизбирком на незаконную , по их мнению, предвыборную агитацию Сергея Собянина
Однако пока комиссия игнорирует заявителей. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
В центре Москвы есть плакаты и билборды с изображением действующего мэра столицы без указания тиража и факта оплаты из предвыборного счета. Федеральное законодательство запрещает размещение агитационных материалов без указания на то, что они таковыми являются.
Комментарии4
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patrikk_1 18 августа 2018 | 14:20
«Яблоко» пожаловалось в Мосизбирком на незаконную , по их мнению, предвыборную агитацию Сергея Собянина...
У тупых грязножопых "яблочников" нет ни такта, ни гибкости, ни деликатности. Уж кому кому, но им бы лучше обходить любые разговоры про выборы мэра Москвы, чтобы не напоминать избирателям, как эта говно-партия не смогла выбрать кандидата для участия в предвыборной гонке.
ghazaryan_s 18 августа 2018 | 14:38
patrikk_1: //партия не смогла выбрать кандидата для участия в предвыборной гонке.//
Лучше так, чем оставаться таким идиотом, как ты.
ramun 18 августа 2018 | 14:22
Они,наверное,недостаточно жалобно пожаловались.Вот и проигнорировали.
Хорошо,что не послали.Или послали?
evgeny_biolog 18 августа 2018 | 14:28
"Яблоко» пожаловалось"
Ничего, скоро сбор урожая ...