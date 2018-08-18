Родители неизлечимо больных детей направят в Минздрав письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов
Родители неизлечимо больных детей направят в Минздрав письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов. Об этом «Эху Москвы» сказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она опровергла данные главы ведомства Вероники Скворцовой , которая ранее говорила, что лишь семь детей в стране нуждаются в таких лекарствах. По словам министра, зарубежным производителям экономически невыгодно регистрировать препарат в России. Мониава утверждает, что только в их хосписе почти полтысячи детей, которые нуждаются в противоэпилептическом лекарстве.
Комментарии5
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edyunia 18 августа 2018 | 14:09
Прискорбно, жаловаться на Минздрав в Минздрв же.
vilingrad 18 августа 2018 | 14:24
К больным местам- фото Путина и изображение полуострова Невезения...
evgeny_biolog 18 августа 2018 | 14:25
"письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов"
Те, кто ленится ходить на выборы, обычно любят письма во все инстанции ...
poluputing 18 августа 2018 | 14:28
неизлечимо больные? На пушечное мясо не годятся? Ну тогда, в соответствии с россиянскими скрепами, родина забудет о вас, детки .
benin_papa__ 18 августа 2018 | 14:35
Пишущие петиции в Минздрав РФ родители сами неизлечимо больны, сдается мне...
Можно ещё написать в Минздрав Зимбабве, например. С тем же самым результаты результатом.