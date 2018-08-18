Канцлер Германии Ангела Меркель призвала не ждать особых результатов от встречи с Владимиром Путиным

Глава правительства ФРГ сказала, что в ходе сегодняшних переговоров главы государств планируют обсудить Украину и Сирию, двусторонне сотрудничество и вопросы энергетики. На следующей неделе Меркель планирует посетить Грузию, Армению и Азербайджан.

Перед визитом в Берлин Путин побывает на свадьбе главы МИД Австрии. Самолет главы государства уже приземлился в аэропорта Граца.