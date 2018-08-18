Канцлер Германии Ангела Меркель призвала не ждать особых результатов от встречи с Владимиром Путиным
Глава правительства ФРГ сказала, что в ходе сегодняшних переговоров главы государств планируют обсудить Украину и Сирию, двусторонне сотрудничество и вопросы энергетики. На следующей неделе Меркель планирует посетить Грузию, Армению и Азербайджан.
Перед визитом в Берлин Путин побывает на свадьбе главы МИД Австрии. Самолет главы государства уже приземлился в аэропорта Граца.
Комментарии14
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edyunia 18 августа 2018 | 14:05
Очень даже рифмуется: Вова - беспонтово.
novyrusich 18 августа 2018 | 14:11
edyunia: Канцлер Германии Ангела Меркель призвала не ждать особых результатов от встречи с Владимиром Путиным
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Зато на свадьбе погулял, а может даже и спел в казачьем хоре.
Все развлечение.
vincenttt 18 августа 2018 | 14:10
Меркель сегодня получит очередной отчёт гопника в таком виде : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России деньги как поступали в Евросоюз так и будут поступать!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!...Как помогал я Вам уничтожать Россию так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!...Но конечно только с моим тем же личным интересом- безнаказанно грабить и убивать, грабить и убивать где захочу и сколько захочу, особенно коренное население России!"
glotov 18 августа 2018 | 14:11
Самые продуктивные встречи - те, о результатах которых не сообщается.
tks 18 августа 2018 | 14:25
glotov: Ага, а которых не было (что встреч, что результатов) - ещё продуктивнее ;)))
Тут главное, что пропаганда скажет, как подаст блюда ;)))
guini 18 августа 2018 | 14:38
tks: Тут главное, что пропаганда скажет, как подаст блюда ;)))======. Пропаганда может подавать как угодно, реальный результат от этого изменится.
lager23 18 августа 2018 | 14:20
Подработка на свадьбах и днях рождения важная статья доходов презердента, ведь зарплата у него всего 150 тыс $ в месяц, а часы кабаевой приходится дарить за миллион, да и детей нельзя бросать без внимания ( серёжки от Граф по 700 тыс$ и прочие безделушки)..... человек крутится, как может!
tv_victim 18 августа 2018 | 14:26
lager23:
Это тебе соседи по палате в дурдоме рассказали?
poluputing 18 августа 2018 | 14:40
tv_victim: старинная россиянская скрепа - свадебный генерал. А вообще то встреча с Вованом - порно средней жёсткости
tks 18 августа 2018 | 14:21
"Не ждать особых результатов от встречи с Владимиром Путиным" - это видимо, призыв к путинским пропагандонам был...
ss2020 18 августа 2018 | 14:26
хорошо что вове пить нельзя, а то дурак дураком, один позор!)
tv_victim 18 августа 2018 | 14:31
ss2020: С предыдущим президентом путаете. Был у нас один такой седой и очень вздорный старик, помним.
ramun 18 августа 2018 | 14:26
Какие результаты,после свадьбы то?
Он хоть боярку взял с собой для опохмелки?
nadiama 18 августа 2018 | 14:41
а мы и не ждём. нас и призывать не надо.