Президент Белоруссии сегодня отправил в отставку руководство правительства страны
Это произошло после того, как на днях Александр Лукашенко раскритиковал работу кабинета министров.
Президент уже назначил новое правительство. Премьер-министром стал банкир Сергей Румас.
Комментарии8
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lager23 18 августа 2018 | 14:08
Жаль, что Лукашенко не поехал на гей-тусовку в Австрию..... там на халяву будут выступать казаки и гусляры!
slawa1940 18 августа 2018 | 14:21
lager23: Они и там с нагайками?
lager23 18 августа 2018 | 14:28
slawa1940: конечно, а ещё в кожаных фуражках и штанах с вырезом сзади, как в клубе " Голубая устрица" из х/ф "Полицейская Академия", помните эту сцену с эмоциональным танцем? :)
ura_123 18 августа 2018 | 14:08
Неужто у батьки нет своего Медведева?
ramun 18 августа 2018 | 14:18
Может,себя на кого поменять надо было?Нет?
tks 18 августа 2018 | 14:19
Чем мне Батька нравился всегда: в отличие от Путьки, у него нет ни Двора, ни Своры. Хотя он правит, кстати, дольше.
И "человечинку" он не растерял.
sofist22 18 августа 2018 | 14:27
Ну вот и на правительство управа нашлась. А.Лукашенко начинает пользоваться скрытыми резервами. За следующие промахи ответит уже новое правительство. Время идёт. Шапка Мономаха на прежней голове. А как же дело?..Если бы кому-нибудь было до этого "дела" дело, то к ответу надо призвать именно Александра Григорьевича Лукашенко - человека, занимающего пост президента Белоруссии.
andy66 18 августа 2018 | 14:27
а что такое "руководство правительства"? Кабинет министров - это и есть руководство ))
У вас там что, Нерон заголовки сочиняет? )))