Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Ему было 80 лет.
Кофи Аннан родился в английской колонии Золотой Берег, которая затем стала независимым государством Гана. Его отец был верховным вождем племени фанти и губернатором одной из провинций. Аристократ Кофи Аннан получил хорошее образование – в США и Швейцарии. В структурах Организации Объединенных Наций начал работать еще студентом. В 1993 году Аннан стал помощником генсека ООН и курировал миротворческие операции, масштаб которых достиг пика к середине 90-х. Аннана и критиковали из-за миротворцев, которые не смогли предотвратить геноцид в Руанде. Вскоре он был избран генеральным секретарем Организации объединенных наций, став первым африканцем на этом посту.
В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека». После ухода с поста генсека ООН в 2007 году Кофи Аннан участвовал в урегулировании конфликта в Кении, а затем в Сирии.
Супруга Кофи Аннана – шведская правозащитница Нане Аннан – является племянницей дипломата Рауля Валленберга, который спас многих евреев от нацистов.
Комментарии2
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kosmicheskiy_svin 18 августа 2018 | 14:04
Ну чё - nиз...дато он разрулил конфликт в Сирии!! Респект
glotov 18 августа 2018 | 14:20
Может, он был и хороший человек, но когда НАТО бомбило Сербию, он молчал, как будто ничего не происходит. Именно при нем ООН стала ширмой.