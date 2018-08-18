Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Ему было 80 лет.

Кофи Аннан родился в английской колонии Золотой Берег, которая затем стала независимым государством Гана. Его отец был верховным вождем племени фанти и губернатором одной из провинций. Аристократ Кофи Аннан получил хорошее образование – в США и Швейцарии. В структурах Организации Объединенных Наций начал работать еще студентом. В 1993 году Аннан стал помощником генсека ООН и курировал миротворческие операции, масштаб которых достиг пика к середине 90-х. Аннана и критиковали из-за миротворцев, которые не смогли предотвратить геноцид в Руанде. Вскоре он был избран генеральным секретарем Организации объединенных наций, став первым африканцем на этом посту.

В 2001 году Кофи Аннан получил Нобелевскую премию мира за «обновление ООН» и «придание приоритета правам человека». После ухода с поста генсека ООН в 2007 году Кофи Аннан участвовал в урегулировании конфликта в Кении, а затем в Сирии.

Супруга Кофи Аннана – шведская правозащитница Нане Аннан – является племянницей дипломата Рауля Валленберга, который спас многих евреев от нацистов.