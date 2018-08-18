Наземный участок «голубой» ветки столичного метро закроют на выходные

В субботу и воскресенье будет остановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе подземки, в это время планируются строительные работы в вестибюлях и на платформах станций, а также установка шумозащитных экранов на улицах. В обычном режиме линия заработает в понедельник утром.