ФБР расследует кибератаку на избирательную кампанию кандидата в Конгресс США
Как сообщает Reuters, после того, как хакеры взломали компьютер штаба Дэвида Мина – члена Демократической партии – он проиграл на июньских предварительных выборах. Как отмечает агентство, пока неизвестно, что за страна стояла за атакой.
Ранее группа американских сенаторов предложила поправки о новых санкциях против России, если выясниться, что она пыталась влиять на выборы в Конгресс.
Комментарии6
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danko_vaflistka 18 августа 2018 | 13:52
...попку взломали. комп взломали! Да что это такое творится, подлые кремлёвские хакеры всем демократам взломали всё что можно взломать! Куда смотрит мировая демократическая общественность - необходимо срочно закупить для американских демократов железные пояса верности, чтобы подлые кремляди сломали на их попках свои фуи!
edyunia 18 августа 2018 | 13:56
danko_vaflistka: \\попку взломали\\
Тебе? Тоже мне новость.
vezdehod 18 августа 2018 | 14:07
Настырные ребята - хотят ВСЁ знать.
detul 18 августа 2018 | 14:08
Так что за компромат на себя хранил этот видный демократический деятель в своем компьютере? Отчеты по взяткам?, фотки малолеток?
Или это не связанные новости ? Я же тоже могу сказать - у меня взломали комп, и я не стал президентом России ....
edyunia 18 августа 2018 | 14:13
detul: \\у меня взломали комп, и я не стал президентом России .... \\
Не ссы, настоящий даже не пользуется оным и во как президентит.
estamp 18 августа 2018 | 14:25
он проиграл на июньских предварительных выборах.
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А должен был выиграть? И теперь ФБР разбирается "Вотс зэ фак?"