Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Росси на уровне BBB— с «позитивным» прогнозом
В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.
Комментарии15
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yralez 18 августа 2018 | 13:37
ОПГ хорошо справилась с санкциями........это мы тоже знаем и подтверждаем.
По себе.
novyrusich 18 августа 2018 | 13:41
yralez: вообще-то рейтинг BBB— это на границе "мусорного", покупки бумаг с этим рейтинго м для желающих сильно рисковать.
Но хороший прогноз это хорошо.
Доброе слово и кошке приятно.
patrikk_1 18 августа 2018 | 13:53
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB— с «позитивным» прогнозом...
Как серпом по яйцам.
novyrusich 18 августа 2018 | 14:06
patrikk_1: За что тебе серпом по яйцам? Или это по совокупности?
В принципе, ты давно это заслужил.
sanisan 18 августа 2018 | 14:14
Нормальная надежность с позитивным настроем. Санкции нихрена не работают, а только злят, убирайте их. С Россией нельзя через санкции, только через любовь можно, вот и Слепаков об этом же поет, кто не знает - http://newsvideo.su/fun/video/22260
Кубанский казачий хор отправился в Австрию с концертной программой об этом же петь.
raffal 18 августа 2018 | 14:24
sanisan: Нормальная надежность с позитивным настроем...
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Кредитный рейтинг ВВВ означает обязательства ниже среднего качества. Санкции работают, оттого и злят. Снимут. Но только тогда, когда исчезнут причины их вызвавшие. Причём, сразу снимет только Евросоюз. А США через много лет. И о том, помятуя историю поправки Джексона-Вэника, должны были знать и учитывать кремлёвские политтехнологи перед очередной авантюрой.
vilingrad 18 августа 2018 | 14:26
patrikk_1: Как серпом по яйцам"
А они у тебя были?:)
lager23 18 августа 2018 | 14:02
novyrusich: конечно приятно, только санкции в апреле были приняты против физлиц и десятка предприятий.... какая была проблема с ними справиться, если достаточно было дерибаске сменить пол и фамилию для преодоления козней супостата
novyrusich 18 августа 2018 | 14:08
lager23: ну, по сравнению с другом Эрдоганом .... все хорошо прекрасная маркиза!
Два из трех крупнейших международных рейтинговых агентств, S&P и Moody's, объявили о снижении суверенного кредитного рейтинга Турции в связи с нестабильностью экономической ситуации и обвалом курса национальной валюты.
S&P снизила рейтинг с BB- до B+, а Moody's – с Ba2 до Ba2. В обоих случаях речь идет о "мусорном" уровне.
В S&P прогнозируют сокращение объемов турецкой экономики в ближайшем году при высоком уровне инфляции (более 20%).
В Moody's отмечают среди причин снижения рейтинга высокую непредсказуемость политического руководства.
neon001 18 августа 2018 | 13:59
yralez: да, неплохо справились. бакс даже вырос))
ramun 18 августа 2018 | 13:46
Туда вам и дорога.С позитивным прогнозом.
Для всего остального мира.С Богом.
buva53 18 августа 2018 | 13:54
"Позитивный прогноз"...Идиоты - эти ФИТЧ.
alaniron 18 августа 2018 | 14:21
Ввели санкции у нас заработало сельское хозяйство (в Нэньке и Прибалтике загнулось), открыли массу новых заводов и портов. Пусть перекрывают банковский сектор, выбросим зеленые фантики и заживём!!!
vilingrad 18 августа 2018 | 14:28
alaniron: Все хорошо! Выбрось все импортное оборудование, запчастей-то уже не будет/ переходи, как путин, на баньку с чаем. Можешь щи с топором. Чтоб ты так жил.
Вот тупая вата:)
poluputing 18 августа 2018 | 14:31
alaniron: на 24 млн. долл. Украина уже продала с\х продукции только в Европу, это называется загнулось?