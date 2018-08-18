Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Росси на уровне BBB— с «позитивным» прогнозом

В организации отметили, что экономика страны хорошо справилась с объявленными в апреле санкциями США. При этом, по мнению Fitch, вероятность дополнительных, более жестких ограничительных мер со стороны Вашингтона увеличилась. Финансовые риски сохраняются, что оказывает давление на перспективы экономического роста страны.