✄  Главы России и Германии обсудят проведение трехстороннего саммита по Турции и Сирии  ✄

Это одна из тем сегодняшней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Эксперты ожидают интенсивного диалога по вопросам преодоления дипломатических кризисов. Однако канцлер Германии сказала журналистам, что не стоит ждать от рабочей встречи особых результатов.

По пути в Германию Путин посетит Австрию, где пройдет свадьба главы МИД этой страны.