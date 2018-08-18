Главы России и Германии обсудят проведение трехстороннего саммита по Турции и Сирии
Это одна из тем сегодняшней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. Эксперты ожидают интенсивного диалога по вопросам преодоления дипломатических кризисов. Однако канцлер Германии сказала журналистам, что не стоит ждать от рабочей встречи особых результатов.
По пути в Германию Путин посетит Австрию, где пройдет свадьба главы МИД этой страны.
Комментарии5
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tremens_delirium 18 августа 2018 | 13:41
✄ Главы России и Германии обсудят проведение трехстороннего саммита по Турции и Сирии ✄
Кто третья сторона?
patrikk_1 18 августа 2018 | 13:46
Главы России и Германии обсудят проведение трехстороннего саммита по Турции и Сирии...
Чего? Ладно ещё Сирия, там В.Путин имеет влияние, а что мы можем предложить по Турции? Эти разговоры, только раздражение для Анкары.
patrikk_1 18 августа 2018 | 13:48
❔
yralez 18 августа 2018 | 13:43
Тоже что ли пенсионное ограбление там будет ?
vincenttt 18 августа 2018 | 13:47
Сегодня гопник опять отчитается перед Меркель так : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России деньги как поступали в Евросоюз так и будут поступать!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!...Как помогал я Вам уничтожать Россию так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!...Но конечно только с моим тем же личным интересом- безнаказанно грабить и убивать, грабить и убивать где захочу и сколько захочу, особенно коренное население России!"