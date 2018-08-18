Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Сергея Румаса
Сергей Румас стал премьер-министром Белоруссии. О назначении сообщило государственное агентство «БелТА». Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства страны, назначив премьер-министром экс-главу Банка развития Сергея Румаса, передает РИА.
Комментарии4
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patrikk_1 18 августа 2018 | 13:38
Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Сергея Румаса...
Класс! Теперь года через три-четыре, ВВП Белоруссии сравняется с ВВП Франции.
igorrrpadlowitchs 18 августа 2018 | 13:40
patrikk_1: из замызганной, засаленной колоды достал очередную грязную шестёрку!
vezdehod 18 августа 2018 | 14:04
Нашему правительству и самому президенту это не грозит - они "бессмертны".
fastttis 18 августа 2018 | 14:16
Вот почему везде бездельников, жуликов и ворье меняют или сажают? В России они бессмертны на своих галерах.. нажрутся, нажируют и домой, к семье в Альпы или на острова...