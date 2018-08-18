На 81-м году ушел из жизни бывший генсек ООН и Нобелевский лауреат Кофи Аннан...

Фонд его имени отмечает, что дипломат умер в окружении семьи – супруги Нане и трех детей. Аннан начал работать в международной организации в 60-х годах. В 1997-м он занял пост генерального секретаря ООН и занимал это кресло до 2006 года. Позже дипломат выполнял обязанности спецпосланника по Сирии.