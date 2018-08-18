На 81-м году ушел из жизни бывший генсек ООН и Нобелевский лауреат Кофи Аннан
Фонд его имени отмечает, что дипломат умер в окружении семьи – супруги Нане и трех детей. Аннан начал работать в международной организации в 60-х годах. В 1997-м он занял пост генерального секретаря ООН и занимал это кресло до 2006 года. Позже дипломат выполнял обязанности спецпосланника по Сирии.
Комментарии4
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patrikk_1 18 августа 2018 | 13:36
На 81-м году ушел из жизни бывший генсек ООН и Нобелевский лауреат Кофи Аннан...
Интересно, в жизни он хороший был человек или такой же подлец как Эдуард Успенский?
rosomaha1000 18 августа 2018 | 13:38
patrikk_1: всяко лучше тебя были и Успенский и Аннан. подлее тебя только тот, чьё имя нельзя называть
peresvet73 18 августа 2018 | 13:42
Какой подарок для Путина, совпавший с его визитом в Германию! Старики к смерти ревниво относятся, и испытывают особое чувство превосходства, когда кто-то умирает раньше их. Путин будет сегодня в хорошем настроении.
pavelmistery 18 августа 2018 | 13:59
Раньше часто путал его с Морганом Фрименом