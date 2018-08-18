Замдиректора детского хосписа: Минздрав предоставляет ложную статистику нуждающихся в незарегистрированных препаратах

Озвученная министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой статистика детей, нуждающихся в диазепаме в микроклизмах и других незарегистрированных противоэпилептических препаратах, неверна. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила заместитель директора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Она отметила, что в России многие жизненно необходимые больным эпилепсией лекарства официально не зарегистрированы, поэтому врачи предпочитают не упоминать о них в медицинских выписках.

«Все эти препараты не зарегистрированы в России, поэтому врачи боятся официально назначать их в выписках и говорят родителям про эти лекарства только устно. Получается, что дети, у которых жизнь зависит от этих препаратов, не попадают в статистику Минздрава», — сказала она.

Л.Мониава отметила, что данные Минздрава некорректны, поскольку в одном только московском детском хосписе более 450 детей получают незарегистрированные лекарства. Среди лекарств она упомянула диазепам в микроклизмах, сабрил и фризиум.

Л.Мониава добавила, что планирует организовать открытое письмо в Минздрав от родителей неизлечимо больных детей, принимающих эти лекарства, чтобы «Скворцова увидела, сколько этих семей на самом деле».

«К сожалению, у нас система управления держится на страхе. Районный невролог или эпилептолог боится написать в выписку то, за что его потом будет ругать местный Минздрав», — заключила Л.Мониава.

Ранее министр здравоохранения России В.Скворцова в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в России всего 7 детей, больных эпилепсией, которые нуждаются в незарегистрированных препаратах.