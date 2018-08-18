Сразу несколько крупных петербургских благотворительных организаций лишились поддержки из городского бюджета

Некоторые структуры вынуждены увольнять сотрудников.

По словам представителей благотворительных организаций, в этом году петербургское правительство вдвое сократило объём финансирования социально ориентиров они представители организаций говорят про то, что власти специально выстроили барьеры, которые подавляющее большинство структур преодолеть не смогут. А те, кто преодолели, денег не получили, так как в бюджете их уже не было. Отсутствие госфинансирования стало серьезным ударом.

Среди пострадавших организаций, к примеру фонд помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом». Его создатели говорят, что система совместной работы с властями, на государственном уровне так и не построена. Про нехватку денег говорят и в организации помощи больным онкологией AdVita.

Ни копейки от Смольного не получил в этом году и фонд «Перспективы», сообщают в этой структуре. Она помогает людям, которые живут в психоневрологических интернатах. И так, как ключевая статья расходов -— это заработная плата, НКО вынуждены увольнять сотрудников, которые в течение многих лет учились работать с людьми с особыми потребностями и теперь их навыки никому не нужны.

Единственное, что пока остаётся благотворительным фондам — это обращаться за регулярной поддержкой к простым людям.

Официально в петербургском правительстве пока не прокомментировали ситуацию с сокращением финансирования социально ориентированных НКО.