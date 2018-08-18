Еще одного высокопоставленного чиновника задержали в Дагестане
Руководитель местного отделения фонда обязательного медицинского страхования Магомед Сулейманов подозревается в хищении бюджетных средств.
Магомед Сулейманов задержан, но пока еще не арестован. В деле фигурируют и другие лица. Как говорят в дагестанском управлении Следственного комитета, в преступное сообщество, которое создал руководитель фонда обязательного медицинского страхования, входили работники как его учреждения, так и другие лица и организации. Как следует из материалов дела, за последние 8 лет чиновник с помощью поддельных документов частных медицинских клиник выводил деньги под видом оплаты за медицинские услуги. Естественно, никаких услуг оказано не было, считают следователи. Всего было похищено около 210 млн. рублей. В страховые компании и сам фонд направлялись ложные сведения о сотнях граждан, которые на самом деле либо умерли, либо уехали на Ближний Восток.
Задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане по коррупционным делам начались после смены руководства республики – меньше года назад Владимир Путин назначил на этот пост Владимира Васильева. Самым громким стал арест исполняющего обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова, нескольких вице-премьеров и министра образования.
Ранее источник РБК в центральном аппарате МВД рассказывал, что материалы на чиновников республиканского правительства начали собирать еще за два года до начала зачистки республиканского руководства.
Комментарии1
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piterjanis 18 августа 2018 | 13:17
а где крики про кровавыйрежим?