«ВКонтакте» передает полиции данные пользователей в обход предусмотренных законом процедур
Социальная сеть «ВКонтакте» передает полиции данные пользователей в обход предусмотренных законом процедур. Это следует из внутреннего документа башкирского МВД, который опубликовал политик Леонид Волков, рассказал руководитель общественной организации Роскомсвобода Артем Козлюк.
Представители социальной сети не раз заявляли, что передают данные пользователей полиции только на законных основаниях.
Комментарии3
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astet 18 августа 2018 | 13:11
"ВКонтакте" следует поменять название.
Новое "Под колпаком ФСБ"!
И много ещё не очень умных россиян
осталось под колпаком ФСБ?
yralez 18 августа 2018 | 13:15
Стукачество ---это призвание.
Духовное.
aleksei123m 18 августа 2018 | 13:24
А что заставляет им пользоваться?