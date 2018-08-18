Социальная сеть «ВКонтакте» передает полиции данные пользователей в обход предусмотренных законом процедур. Это следует из внутреннего документа башкирского МВД, который опубликовал политик Леонид Волков, рассказал руководитель общественной организации Роскомсвобода Артем Козлюк.

Представители социальной сети не раз заявляли, что передают данные пользователей полиции только на законных основаниях.