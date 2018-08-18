Владимир Путин и Ангела Меркель сегодня проведут переговоры

По пути в Берлин президент России заедет на свадьбу главы австрийского МИДа.

В Кремле и в австрийском МИДе подчеркивают, что это частный визит Владимира Путина на приватное торжество, но эта поездка, судя по всему, будет оплачена из бюджета, а не собственных средств президента. Расходы на визит в Австрию пока неизвестны, но зато журналисты «Би-би-си» обнаружили, сколько стоит подарок президента России главе МИДа страны. По сообщениям местных СМИ, в качестве подарка Владимир Путин привезет государственный Кубанский казачий хор. По сведениям сайта госзакупок, всего на билеты, проживание и страховку членов хора потрачено один миллион 800 тысяч рублей, передает «Би-би-си». Будут ли музыкантам выплачиваться гонорары, из сайта госзакупок неясно.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Кнайсль стала министром иностранных дел от правопопулистской «Партии свободы», которая известна своей пророссийской позицией и даже заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», отмечает «Радио Свобода». В австрийском МИДе подчеркнули, что из визита на свадьбу президента России не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии. Однако депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон уже потребовал от Кнайсль уйти в отставку из-за приглашения Путина.

Что касается переговоров с Ангелой Меркель, то они начнутся в ее резиденции рядом с Берлином вечером. Стороны обсудят Украину, Сирию и двустороннее сотрудничество в области энергетики. Меркел отметила, что никакого прорыва от этой встречи не ждет.

Немецкая пресса отмечает возможное сближение позиций Москвы и Берлина на фоне политики Дональда Трампа в отношении ЕС.