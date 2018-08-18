Владимир Путин и Ангела Меркель сегодня проведут переговоры
По пути в Берлин президент России заедет на свадьбу главы австрийского МИДа.
В Кремле и в австрийском МИДе подчеркивают, что это частный визит Владимира Путина на приватное торжество, но эта поездка, судя по всему, будет оплачена из бюджета, а не собственных средств президента. Расходы на визит в Австрию пока неизвестны, но зато журналисты «Би-би-си» обнаружили, сколько стоит подарок президента России главе МИДа страны. По сообщениям местных СМИ, в качестве подарка Владимир Путин привезет государственный Кубанский казачий хор. По сведениям сайта госзакупок, всего на билеты, проживание и страховку членов хора потрачено один миллион 800 тысяч рублей, передает «Би-би-си». Будут ли музыкантам выплачиваться гонорары, из сайта госзакупок неясно.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. Кнайсль стала министром иностранных дел от правопопулистской «Партии свободы», которая известна своей пророссийской позицией и даже заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», отмечает «Радио Свобода». В австрийском МИДе подчеркнули, что из визита на свадьбу президента России не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии. Однако депутат Европарламента от партии «Зеленых» Михель Раймон уже потребовал от Кнайсль уйти в отставку из-за приглашения Путина.
Что касается переговоров с Ангелой Меркель, то они начнутся в ее резиденции рядом с Берлином вечером. Стороны обсудят Украину, Сирию и двустороннее сотрудничество в области энергетики. Меркел отметила, что никакого прорыва от этой встречи не ждет.
Немецкая пресса отмечает возможное сближение позиций Москвы и Берлина на фоне политики Дональда Трампа в отношении ЕС.
Комментарии6
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master_superanalitik 18 августа 2018 | 13:09
Меркель на переговорах с Путиным следует давить на жалость и требовать вернуть чисто немецкие земли в Польше. Но Россия не должна пойти на уступки, сначала эти немецкие земли в Польше должны вернуться к берегам любимой Родины и лишь потом, может быть вернуться обратно в Германию.
navotno_stoechko 18 августа 2018 | 13:10
master_superanalitik: Свадебный дегенерал пуйло в качестве искусствоведа в штатском сопровождает шайку скоморохов.
Да он и сам может чего-нибуть сбацать для потехи: «срал-bear-fields» на балалайке.
kamen_12 18 августа 2018 | 13:13
master_superanalitik: Немцам зачем давить на жалость? Они и сами с усами, в короткое время могут поставить на ноги мошнейшею армию с хай тэк оружием, технологии есть, нужна только политическая воля или приказ.
master_superanalitik 18 августа 2018 | 13:19
kamen_12:
Борис, ты не прав. Нельзя забывать, что часть чисто немецких земель находится в Калининграде:-)
seryj_wolk 18 августа 2018 | 13:20
master_superanalitik: Что такое Путин, чтобы Германия у него что-то просила? Тем более связанное с Польшей. Она может претендовать на Восточную Пруссию. Тем более, что в каждом немецком городе есть Кёнигсбергерштрассе.
vincenttt 18 августа 2018 | 13:15
Сегодня гопник опять отчитается Меркель так : "Не беспокойтесь, г-жа Меркель наворованные мной и моей ОПГ в России деньги как поступали в Евросоюз так и будут поступать!..Как уничтожал я в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю это с удовольствием делать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!...Как помогал я Вам уничтожать Россию так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану, г-жа Меркель!...Но конечно с моим тем же личным интересом- безнаказанно грабить и убивать, грабить и убивать где захочу и сколько захочу, особенно коренное население России!"