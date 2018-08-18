В Москве закончилось прощание с Эдуардом Успенским
Детский писатель умер во вторник в возрасте 80-ти лет.
Церемония прощания в Центральном доме литераторов длилось около двух часов.
Успенского похоронят на Троекуровском кладбище.
Успенский обладал невероятным талантом. Об этом на прощании с писателем сказал худрук московского еврейского театра Шалом Александр Левенбук.
Он добавил, что Успенскому всегда был важен отклик читателей, причём как взрослых, так и детей.
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