В  Москве закончилось прощание с Эдуардом Успенским

Детский писатель умер во вторник в возрасте 80-ти лет.

Церемония прощания в Центральном доме литераторов длилось около двух часов.

Успенского похоронят на Троекуровском кладбище.

Успенский обладал невероятным талантом. Об этом на прощании с писателем сказал худрук московского еврейского театра Шалом Александр Левенбук.

Он добавил, что Успенскому всегда был важен отклик читателей, причём как взрослых, так и детей.