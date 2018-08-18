Пять человек стали жертвами стрельбы в офисе муфтия в Турции

Инцидент произошел в здании администрации города Терджан. Как говориться в официальном сообщении местных властей, во время собрания произошла дискуссия, в ходе которой сотрудник муфтията достал пистолет и начал стрелять. Среди погибших – сам преступник, который покончил жизнь самоубийством. Два человека ранены, они находятся в больнице в тяжелом состоянии.