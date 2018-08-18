Более половина американцев считают отношение Дональда Трампа к России «слишком дружелюбным»

Об этом говорят данные опроса, которые опубликовал телеканал CNN. «Врагом» Россию назвали около 40 процентов жителей США. Четыре года назад так сказала всего четверть опрошенных. В статистическом исследовании приняли участие тысяча жителей Соединенных Штатов. Опрос был проведен сразу после того, как Вашингтон анонсировал санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.