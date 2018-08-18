Более половина американцев считают отношение Дональда Трампа к России «слишком дружелюбным»
Об этом говорят данные опроса, которые опубликовал телеканал CNN. «Врагом» Россию назвали около 40 процентов жителей США. Четыре года назад так сказала всего четверть опрошенных. В статистическом исследовании приняли участие тысяча жителей Соединенных Штатов. Опрос был проведен сразу после того, как Вашингтон анонсировал санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии9
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glotov 18 августа 2018 | 12:44
Совершенно зомбированное население.
novyrusich 18 августа 2018 | 12:52
glotov: ты прав, в России настолько зомбировано население, что 86% считают США врагом.
А граждане США .., да им просто показали, что Россия обещает своим гражданам США в радиоактивный пепел обратить. Они, дурачки, и поверили российскому телевидению
navsegda 18 августа 2018 | 12:57
glotov: Вова мультик показал , где боеголовки летят на штат Флорида , очень дружелюбно
master_superanalitik 18 августа 2018 | 12:58
glotov:
Президент Трамп вне всякого сомнения лучше чем негр Обама, так как он хотел править Миром в одну харю. а Трамп он не такой, он другой. Трамп согласен править Миром вместе с Владимиром Владимировичем Путиным и Натальей Владимировной Поклонской.
edyatel 18 августа 2018 | 12:54
Говорили бы прямо, что давно пора переходить к военным действиям, американцы готовы воевать с Россией.
dyymm 18 августа 2018 | 12:56
Вот что пропаганда с людьми делает...
cobakevich 18 августа 2018 | 12:59
А что же ему не быть дружелюбным ?
Пресидентом он на 4 года, а акции Газпрома и Роснефти вечны !
j_partizan 18 августа 2018 | 13:03
Ждут не дождутся когда их посла пинками из России погонят.
detul 18 августа 2018 | 13:13
Фейки от СНН ))