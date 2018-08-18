Капитан задержанного на Украине российского судна подал протест

Танкер «Механик Погодин» с 10 августа заблокирован СБУ в порту Херсона. Поводом стало то, что судовладелец включен в санкционных список страны. Экипаж отказался пустить на борт портовую инспекцию. Ранее сообщалось о том, что на борт также запретили подняться сотрудникам СБУ и группе из 11 человек, назвавших себя экологами. Танкер посетил российский консул. Он отметил, что экипаж обеспечен всем необходимым.