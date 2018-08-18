Капитан задержанного на Украине российского судна подал протест
Танкер «Механик Погодин» с 10 августа заблокирован СБУ в порту Херсона. Поводом стало то, что судовладелец включен в санкционных список страны. Экипаж отказался пустить на борт портовую инспекцию. Ранее сообщалось о том, что на борт также запретили подняться сотрудникам СБУ и группе из 11 человек, назвавших себя экологами. Танкер посетил российский консул. Он отметил, что экипаж обеспечен всем необходимым.
Комментарии4
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detul 18 августа 2018 | 12:42
Нормальное пиратство. .... Американский спецназ решил бы проблему с задержанием американского танкера за несколько часов. Ну подогнали бы Taylor к территориальным водам, чтобы у задержавших было меньше вопросов
edyunia 18 августа 2018 | 12:50
detul: \\чтобы у задержавших было меньше вопросов\\
Типа, почему владелец под санкциями? Скорее всего могут арестовать корыто, а экипаж будет добираться по домам другим транспортом.
master_superanalitik 18 августа 2018 | 12:55
detul:
Борис, ты не прав! Этот танкер должен стать плацдармом во время освобождения Новороссии от цэевропейцев. Но для начала свидомиты должны выпотрошить страны Дикого Запада, забрать у них последние копейки, кричать громче на весь мир: "Дай!", "Дай!", "Дай!", после чего Россия наконец-то установит свои военные базы в странах Дикого Запада и будет Мир во всем мире.
viktorova 18 августа 2018 | 12:45
Кому подал? Против чего протестует?
Новости об этом танкере на эхе освещаются слишком туманно.