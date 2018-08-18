//Родители неизлечимо больных детей направят в Минздрав письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов...//

Об этом «Эху Москвы» сказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она опровергла данные главы ведомства Вероники Скворцовой , которая ранее говорила, что лишь семь детей в стране нуждаются в таких лекарствах. По словам министра, зарубежным производителям экономически невыгодно регистрировать препарат в России. Мониава утверждает, что только в их хосписе почти полтысячи детей, которые нуждаются в противоэпилептическом лекарстве.