Родители неизлечимо больных детей направят в Минздрав письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов
Об этом «Эху Москвы» сказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава. Она опровергла данные главы ведомства Вероники Скворцовой , которая ранее говорила, что лишь семь детей в стране нуждаются в таких лекарствах. По словам министра, зарубежным производителям экономически невыгодно регистрировать препарат в России. Мониава утверждает, что только в их хосписе почти полтысячи детей, которые нуждаются в противоэпилептическом лекарстве.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 18 августа 2018 | 12:36
С импортозамещением что то пошло не так...
danko1 18 августа 2018 | 12:41
ura_123: Кубе надо на купол 650 млн. долларов направить, на войну в Донбассе, Сирии сколько денег уходит, а они о каких-то лекарствах для больных детей, когда на виолончели уже не хватает.
pilpelzaken 18 августа 2018 | 12:39
//Родители неизлечимо больных детей направят в Минздрав письмо с жалобой на недостаток противоэпилептических препаратов...//
...а Минздрав переправит письмо в РГТРК, где снимут жалостливый клип и ежедневно по всем каналам будут обращаться с народу с призывом скинуться на "недоступные для семьи зарубежные лекарства"...