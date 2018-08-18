В интернете создан фонд в поддержку задержанной в США Марии Бутиной

Об этом ТАСС рассказал адвокат россиянки. Адрес сайта он не назвал, однако отметил, что там размещены биография его подзащитной и призыв оказать ей материальную помощь для судебных разбирательств. 29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Как считает следствие, она занималась «конспиративной деятельностью» в пользу России.