В интернете создан фонд в поддержку задержанной в США Марии Бутиной
Об этом ТАСС рассказал адвокат россиянки. Адрес сайта он не назвал, однако отметил, что там размещены биография его подзащитной и призыв оказать ей материальную помощь для судебных разбирательств. 29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Как считает следствие, она занималась «конспиративной деятельностью» в пользу России.
Комментарии19
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edyatel 18 августа 2018 | 12:39
Присылайте деньги мне в Барнаул, я найду им применение, а Бутина пусть объедает американских налогоплательщиков, если они такие дураки и тратятся на её содержание.
novyrusich 18 августа 2018 | 12:45
edyatel: Дурачонка, какой же ты патриот, если не хочешь помочь ФСБ вытащить его агента из лап ФБР.
Ведь все фонды они уже украли, а вытаскивать нашу Машу надо.
Ведь такое наговорит ..... Всех сдаст.
Придется все ордена у нее с трусов снимать.
eduard1958 18 августа 2018 | 12:54
novyrusich: Вы,оказывается, ничего не знаете про Марию: нет у нее трусов,и никогда не было!
edyunia 18 августа 2018 | 13:00
eduard1958: \\ничего не знаете про Марию\\
Тату можно запросто кислотой извести.
eduard1958 18 августа 2018 | 13:03
edyunia: А где у ней тату? Тату ее!
edyunia 18 августа 2018 | 13:05
eduard1958: \\А где у ней тату?\\
Не могу знать, я её не татуачил.
astet 18 августа 2018 | 13:08
edyunia: Бутова работала на Кремль,
а помогать ей должны
ограбленные Кремлём россияне???
Кто говорил,
что Путин не бросает своих шестёрок?
Не бросает?
Отчего же по словам адвоката
у кремлёвского шпиона нет денег на защиту???
edyunia 18 августа 2018 | 13:10
astet: \\Бутова работала на Кремль\\
Зачем россияне Кремлю, если они не будут работать на него?
haldey 18 августа 2018 | 13:06
novyrusich: д-л...
Бутина активный участник "болота", "норковая шубка" 2012 года)))
Она пыталась наладить свободную продажу американского короткоствола в России, монопольно! Она пожизненный член национальной стрелковой ассоциации США))) Так чей она агент? На кого эта дура работала под прикрытием, ну или по непониманию? Пусть гниет в американской тюрьме))) Все, кто работает на американцев с англичанами плохо кончают)))
master_superanalitik 18 августа 2018 | 12:50
Бутиной помочь нужно. И это могут сделать русские патриоты, проживающие в США. Они конечно не согласятся, но следует найти на них рычаги управления.
eduard1958 18 августа 2018 | 13:16
master_superanalitik: Без подготовки нельзя. Позовите своих товарищей - ватников и померьте: чей рычаг управления больше.
eduard1958 18 августа 2018 | 12:51
Хочу свою денежку ей послать,пока жена спит,но не знаю адреса. Америка,Маше Бутиной, будет правильно?
addi 18 августа 2018 | 13:08
eduard1958: всё правильно. Только букву "Б" не спутайте с "П"....
yralez 18 августа 2018 | 12:57
Наверно, чекисты собрали десятину с тверской панели.
eduard1958 18 августа 2018 | 13:06
yralez: И с тверской,и с лубянской.
addi 18 августа 2018 | 13:14
Пусть этот "фонд" наполняют портянки и а.чапмен со своих гонораров. Да ещё
"придурки лагерные....
uralruss 18 августа 2018 | 13:20
Так пусть создаст путана-сеть в тюрьме. Не до жиру.
moncegorskyi 18 августа 2018 | 13:22
Неужто лубянские так обнищали...
ze_danil 18 августа 2018 | 13:24
а Анжелу Дэвис уже освободили или ещё не?
а то начинать новое не закончив старое это кагбе не айс