Владимир Путин и Ангела Меркель сегодня обсудят Сирию, Украину, двустороннее сотрудничество и вопросы энергетики
Встреча пройдет в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей , неподалеку от Берлина.
Встреча пройдет в Гостевом дворце Мезеберг, неподалеку от Берлина. Накануне визита лидер Германии сказала, что не ожидает от переговоров особых результатов.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 18 августа 2018 | 12:37
Как вообще можно вести переговоры с Путиным, если он признался публично, что никому не верит?
А такое мог сказать только конченный лжец, сам никогда не говорящий правду.
Меркель будет в очередной раз бесполезно уговорить неадеквата соблюдать международные законы, а тот будет привычно врать в ответ.
Но по ЦТ сообщат об очередном успехе путинской политики.
master_superanalitik 18 августа 2018 | 12:48
danko1:
Как вообще можно вести переговоры с Путиным, если он признался публично, что никому не верит?
=======================
Путин всё правильно делает, дикому Западу верить нельзя. У нас с Западом разные цели: нам не нужны великие потрясения, а нужна Великая Россия, А на Диком Западе мечтают записаться в гомики и педики, так как демократия Западного образца измеряется в гомиках и педика. Если есть их рост - значит и демократия развивается.
glotov 18 августа 2018 | 12:48
danko1: Меркель будет исходить из существующих реалий, Путин тоже. А по поводу "лжецов": в политике честных нет, есть глупые или умные.
vincenttt 18 августа 2018 | 13:03
гопник Меркель отчитывается : "Наворованные мной и моей ОПГ деньги как поступали в Евросоюз так и будут поступать!..Как уничтожал в Ваших интересах экономику РФ так и продолжаю уничтожать!..Как бегут к Вам умы и капиталы из моей помоечной рашки так и будут бежать, я обеспечу это!...Как помогал Вам уничтожать Россию так и буду исправно это делать и впредь!...Вообщем, всё идёт по согласованному плану!"...Но конечно с моим личным интересом- безнаказанно грабить и убивать, грабить и убивать где захочу и сколько захочу!