Владимир Путин и Ангела Меркель сегодня обсудят Сирию, Украину, двустороннее сотрудничество и вопросы энергетики

Встреча пройдет в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей , неподалеку от Берлина.

Встреча пройдет в Гостевом дворце Мезеберг, неподалеку от Берлина. Накануне визита лидер Германии сказала, что не ожидает от переговоров особых результатов.