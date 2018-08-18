Глава «Роскомсвободы»: Опубликованные документы свидетельствуют, что «ВК» незаконно разглашает пользовательские данные
Опубликованные в Интернете документы свидетельствуют, что «ВКонтакте» незаконно разглашает пользовательские данные. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк.
«В данных документах не значится, что получено какое-то судебное предписание на доступ к пользовательским данным. «ВКонтакте» имеет полное право отказать сотрудникам ЦПЭ, СК, Прокуратуре, если они запрашивают такую информацию вне рамок судебных предписаний. Поэтому мы можем говорить о том, что «ВКонтакте» превышает свои полномочия и разглашает пользовательские данные без законных процедур», — сказал он.
А.Козлюк также подчеркнул, что «ВКонтакте» нарушает законодательство как минимум потому, что отвечает на запросы по электронной почте, игнорируя формально установленную процедуру обработки оригиналов официальных запросов.
А.Козлюк отметил, что по текущему российскому законодательству социальная сеть «Вконтакте», будучи включенной в реестр организаторов распространения информации, обязана собирать, хранить и предоставлять спецслужбам информацию о действиях пользователей, а после вступления в силу пакета Яровой – и внутреннюю переписку.
Однако он заметил, что «ВКонтакте» обязана соблюдать и Конституцию России, по которой разглашение личных данных возможно только по постановлению суда.
Вчера глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter внутренний документ МВД, подтверждающий, что служба безопасности «ВКонтакте» отправляла башкирскому «Центру Э» сведения о пользователях сети по электронной почте.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleks50 Алексей Клубников 18 августа 2018 | 12:15
А как кошелёк путина может отказать его кулакам?
novyrusich 18 августа 2018 | 12:27
aleks50: Тем, кто не ушел из этой сети после того как ее приобрел Усманов, так и надо.
Дураков надо учить, если они плохо соображают.
Ясно же было для чего "В контакте " покупают.
После того как из компании ушли основатели бежать из нее надо было мгновенно.
Но дураки учатся на своих ошибках. Сейчас их учат.
viktorova 18 августа 2018 | 12:22
Я удалил свой аккаунт в Вк, чего и всем желаю. Пусть вк ответит за свои действия потерей количества пользователей, доходами от рекламы, потерей стоимости компании.
И желаю вк банкротства.
ura_123 18 августа 2018 | 12:28
Граждане,все бегом в "вконтактик" ! Откажись от фейсбуков и твиттеров,помоги родным провокаторам посадить себя)))