Глава «Роскомсвободы»: Опубликованные документы свидетельствуют, что «ВК» незаконно разглашает пользовательские данные

Опубликованные в Интернете документы свидетельствуют, что «ВКонтакте» незаконно разглашает пользовательские данные. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

«В данных документах не значится, что получено какое-то судебное предписание на доступ к пользовательским данным. «ВКонтакте» имеет полное право отказать сотрудникам ЦПЭ, СК, Прокуратуре, если они запрашивают такую информацию вне рамок судебных предписаний. Поэтому мы можем говорить о том, что «ВКонтакте» превышает свои полномочия и разглашает пользовательские данные без законных процедур», — сказал он.

А.Козлюк также подчеркнул, что «ВКонтакте» нарушает законодательство как минимум потому, что отвечает на запросы по электронной почте, игнорируя формально установленную процедуру обработки оригиналов официальных запросов.

А.Козлюк отметил, что по текущему российскому законодательству социальная сеть «Вконтакте», будучи включенной в реестр организаторов распространения информации, обязана собирать, хранить и предоставлять спецслужбам информацию о действиях пользователей, а после вступления в силу пакета Яровой – и внутреннюю переписку.

Однако он заметил, что «ВКонтакте» обязана соблюдать и Конституцию России, по которой разглашение личных данных возможно только по постановлению суда.

Вчера глава штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter внутренний документ МВД, подтверждающий, что служба безопасности «ВКонтакте» отправляла башкирскому «Центру Э» сведения о пользователях сети по электронной почте.