Корреспондент ВГТРК назвал фейком новость своей же редакции
Александр Сладков опроверг информацию о том, что вместе со съемочной группой попал под обстрел в Донбассе.
Говорить неправду плохо, тем более репортерам, так в своем телеграмм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков прокомментировал сообщения о том, что он и его съемочная группа оказались под обстрелом на окраине Донецка. Может, это и помогает раскрутке имиджа «крутых парней из стали». Но как потом смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом, объяснил свое возмущение журналист. В той же записи он подчеркивает, что новость об их обстреле – неправда, фейк. Каким образом она появилась, он не представляет, но зато знает «сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация».
Сообщения о том, что журналисты попали под обстрел украинских войск в районе поселка Старомихайловка, появилось на сайте ВГТРК накануне вечером. Эту же новость передавали и агентства. Позже, как отмечает ВВС, заметку отредактировали, и о группе Сладкова упоминали лишь что в мае она попадала под обстрел, и тогда ранения получил звукооператор.
Комментариев от ВГТРК по поводу случившегося пока не поступало.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 12:11
Даже работники лживого рупора кремлежуликов не выдерживают этой лжи и дают сбои.
danko1 18 августа 2018 | 12:18
mikhail_spb_: На ЦТ сплошные фейки идут.
Но даже когда их разоблачают, то по ЦТ опровержение не следует, а значит, что население фейки за правду принимает.
Такая вот жизнь во лжи всюду, когда на Геббельс- ЦТ сплошные фейки.
novyrusich 18 августа 2018 | 12:33
danko1: Нет, ну так "в мае она попадала под обстрел", значит в сообщении есть доля правды.
Но только если а в мае она была.
А вообще-то корреспонденты на войне вблизщи линии фронта могут попасть под обстрел? Могут.
Значит ВГТРК сообщила почти правду.
К чему придирки?
edyatel 18 августа 2018 | 12:34
danko1: Только в СССР все новости контролировались и были реальными, а сейчас неважно ЦТ
или "Дождь" все СМИ лживые фейки
ed10075 18 августа 2018 | 12:12
Эта компания породила столько фейков, что уже утратила чувство меры и реальности, утратив способность отделять ложь от правды.
gregor 18 августа 2018 | 12:16
Корреспондент ВГТРК назвал фейком новость своей же редакции
----------------------------------------------------------------------------------------
Фу какой не патриот , телевизор сказал попали под обстрел ,значит попал .
Распяли мальчика ,сказал телевизор , значит распяли и не важно было это или нет . Патриот должен молчать и одобрямс ,молчать и одобрямс ..молча ,кивком недоразвитой башки .
ura_123 18 августа 2018 | 12:23
gregor: Ну распятый мальчонка это вообще классика! За это корреспонденты 1 канала были представлены к высоким правительственным наградам,тайным указом.
polba 18 августа 2018 | 12:40
ura_123: И снова врёте. Пр мальчика рассказывали вовсе не корреспонденты, это была ПРЯМАЯ РЕЧЬ насмерть перепуганной уроженки Западной Украины, в одних тапочках сбежавшей от бандеровских карателей. Корреспонденты, уже в следующем выпуске новостей, менее чем через час дали опровержение.
wargen 18 августа 2018 | 12:16
Жаба гадюка и далее по тексту.
ura_123 18 августа 2018 | 12:21
Все обстрелы в Донбассе изготовлены в студиях ВГТРК ))))
vladimirgornitsky 18 августа 2018 | 12:32
Да ладно, большое дело. Забыли человека предупредить, что он под обстрел попал, он обиделся и пожаловался на своей страничке. Можно подумать, что сам он не врет в своих репортажах. Прочитают эту жалобу его френды, а телезрители останутся в неведении и будут верить, что обстрел был, а также всему прочему, что говорят им по российскому телевидению. А кто и не верит, так вид сделает, чтобы жилось спокойнее.
cobakevich 18 августа 2018 | 12:52
Ну вот еще один труженник пера сгорел на работе ...
Похоже что все новости эти акулы пера пишут из окопов в Мосфильме