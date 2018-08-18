Z Архив новостей новости
5 12 6 1607
12:04, 18 августа 2018

Корреспондент ВГТРК назвал фейком новость своей же редакции

Александр Сладков опроверг информацию о том, что вместе со съемочной группой попал под обстрел в Донбассе.

Говорить неправду плохо, тем более репортерам, так в своем телеграмм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков прокомментировал сообщения о том, что он и его съемочная группа оказались под обстрелом на окраине Донецка. Может, это и помогает раскрутке имиджа «крутых парней из стали». Но как потом смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом, объяснил свое возмущение журналист. В той же записи он подчеркивает, что новость об их обстреле – неправда, фейк. Каким образом она появилась, он не представляет, но зато знает «сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация».

Сообщения о том, что журналисты попали под обстрел украинских войск в районе поселка Старомихайловка, появилось на сайте ВГТРК накануне вечером. Эту же новость передавали и агентства. Позже, как отмечает ВВС, заметку отредактировали, и о группе Сладкова упоминали лишь что в мае она попадала под обстрел, и тогда ранения получил звукооператор.

Комментариев от ВГТРК по поводу случившегося пока не поступало.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 12:11


Даже работники лживого рупора кремлежуликов не выдерживают этой лжи и дают сбои.

danko1 18 августа 2018 | 12:18

mikhail_spb_: На ЦТ сплошные фейки идут.
Но даже когда их разоблачают, то по ЦТ опровержение не следует, а значит, что население фейки за правду принимает.
Такая вот жизнь во лжи всюду, когда на Геббельс- ЦТ сплошные фейки.

novyrusich 18 августа 2018 | 12:33

danko1: Нет, ну так "в мае она попадала под обстрел", значит в сообщении есть доля правды.
Но только если а в мае она была.
А вообще-то корреспонденты на войне вблизщи линии фронта могут попасть под обстрел? Могут.
Значит ВГТРК сообщила почти правду.
К чему придирки?

edyatel 18 августа 2018 | 12:34

danko1: Только в СССР все новости контролировались и были реальными, а сейчас неважно ЦТ
или "Дождь" все СМИ лживые фейки

ed10075 18 августа 2018 | 12:12

Эта компания породила столько фейков, что уже утратила чувство меры и реальности, утратив способность отделять ложь от правды.

gregor 18 августа 2018 | 12:16

Корреспондент ВГТРК назвал фейком новость своей же редакции
----------------------------------------------------------------------------------------
Фу какой не патриот , телевизор сказал попали под обстрел ,значит попал .
Распяли мальчика ,сказал телевизор , значит распяли и не важно было это или нет . Патриот должен молчать и одобрямс ,молчать и одобрямс ..молча ,кивком недоразвитой башки .

ura_123 18 августа 2018 | 12:23

gregor: Ну распятый мальчонка это вообще классика! За это корреспонденты 1 канала были представлены к высоким правительственным наградам,тайным указом.

polba 18 августа 2018 | 12:40

ura_123: И снова врёте. Пр мальчика рассказывали вовсе не корреспонденты, это была ПРЯМАЯ РЕЧЬ насмерть перепуганной уроженки Западной Украины, в одних тапочках сбежавшей от бандеровских карателей. Корреспонденты, уже в следующем выпуске новостей, менее чем через час дали опровержение.

wargen 18 августа 2018 | 12:16

Жаба гадюка и далее по тексту.

ura_123 18 августа 2018 | 12:21

Все обстрелы в Донбассе изготовлены в студиях ВГТРК ))))

vladimirgornitsky 18 августа 2018 | 12:32

Да ладно, большое дело. Забыли человека предупредить, что он под обстрел попал, он обиделся и пожаловался на своей страничке. Можно подумать, что сам он не врет в своих репортажах. Прочитают эту жалобу его френды, а телезрители останутся в неведении и будут верить, что обстрел был, а также всему прочему, что говорят им по российскому телевидению. А кто и не верит, так вид сделает, чтобы жилось спокойнее.

cobakevich 18 августа 2018 | 12:52

Ну вот еще один труженник пера сгорел на работе ...
Похоже что все новости эти акулы пера пишут из окопов в Мосфильме

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 7189 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 298 6 34976 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 167 6 14627 13.08
Kмосква, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 180 6 16540 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 97 6 10000 15.08
Kмосква, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 269 6 30545 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5625 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вертухаи жалуются на большие траты Вертухайская служба (официальное название — ФСИН) публично жалуется, что на лекарства и другие медицинские услуги для Олега Сенцова ушло уже около 140 тысяч рублей: мол, он очень дорого обходится бюджету…

5 61 6 15857 11.08
Kполитика, сенцов, фсин, бюджет, общество, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6453 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 85 6 11619 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 230 6 32642 13.08
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 177 6 26211 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря Читать полный текст документа…

5 47 6 7280 13.08
Интервью Интервью

Зоя Светова гость: Зоя Светова журналист, правозащитник

Олег Сенцов сказал мне, что он находится сейчас в предкритическом состоянии. Я понимаю это так, что следующее состояние его здоровья — критическое — может наступить в любой момент…

5 71 6 11102 14.08
#слушать 01:49 8читать $скачать 428.3 КБ
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8458 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Снобизм единорогов Это что? Это глупость? Или это «плевать нам на девочек на самом деле»? Подруга говорит мне, что организаторы на самом деле добра хотели. Просто они немножко не от мира сего…

5 32 6 5394 13.08
Kобщество, суды, акции, события

Популярное за неделю

Новости

«Новая газета» выяснила имя человека, который был инициатором организации движения «Новое величие» Под ником «Руслан Д» скрывался сотрудник одной из силовых служб Александр Константинов

5 50 6 9818
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путину всё время кажется, что его загоняют в угол. На самом деле, он загоняет в угол Россию. Как в случае Сенцова, так и в случае бедной девочки Анны Павликовой. Почему она сидит – чтобы был пример, чтобы другие тряслись…

5 161 6 134209 11.08
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование

«К 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого»
2964906
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 5452 12.08
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Вляпались Попытаемся отвечать Америке (а чем мы можем ответить?) — станет еще хуже, ибо Россия не может противостоять самой развитой и богатой цивилизации, которая пришла в бешенство…

5 513 6 325940 14.08
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 213 6 86441 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7190039
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3619240

Сегодня в эфире