Корреспондент ВГТРК назвал фейком новость своей же редакции

Александр Сладков опроверг информацию о том, что вместе со съемочной группой попал под обстрел в Донбассе.

Говорить неправду плохо, тем более репортерам, так в своем телеграмм-канале военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков прокомментировал сообщения о том, что он и его съемочная группа оказались под обстрелом на окраине Донецка. Может, это и помогает раскрутке имиджа «крутых парней из стали». Но как потом смотреть в глаза тем бабушкам, которые реально живут под обстрелом, объяснил свое возмущение журналист. В той же записи он подчеркивает, что новость об их обстреле – неправда, фейк. Каким образом она появилась, он не представляет, но зато знает «сто случаев, когда из брошенного в эфир предположения вырастает громкая информация».

Сообщения о том, что журналисты попали под обстрел украинских войск в районе поселка Старомихайловка, появилось на сайте ВГТРК накануне вечером. Эту же новость передавали и агентства. Позже, как отмечает ВВС, заметку отредактировали, и о группе Сладкова упоминали лишь что в мае она попадала под обстрел, и тогда ранения получил звукооператор.

Комментариев от ВГТРК по поводу случившегося пока не поступало.