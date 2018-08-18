В Дагестане задержан глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, это произошло вчера в аэропорту Махачкалы. Магомед Сулейманов подозревается в превышении должностных полномочий. По данным РИА Новостей, чиновника обвиняют в создании банды и афере на 210 миллионов рублей.