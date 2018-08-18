В Дагестане задержан глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, это произошло вчера в аэропорту Махачкалы. Магомед Сулейманов подозревается в превышении должностных полномочий. По данным РИА Новостей, чиновника обвиняют в создании банды и афере на 210 миллионов рублей.
Комментарии5
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cobakevich 18 августа 2018 | 12:12
Банда на 210 миллионов ?
Не смешите мои тапки. За 210 миллионов даже домик в мАскве не купить.
tvitov66 18 августа 2018 | 12:16
cobakevich: а чо он по аэропортам шлялся? вот сидел бы дома и не открывал ... авось и пронесло бы
pyfrjvsqfldjrfn 18 августа 2018 | 12:25
tvitov66: Неправильно делился.
pilpelzaken 18 августа 2018 | 12:28
tvitov66:
Его не пронесет. Это мы, простые валенки пользуемся услугами воровского ФОМС, и для нас запись, скажем, к гастроэнтерологу - за месяц вперед, а, чтобы не несло, телевизор ежедневно ставит диагноз и по 100 раз в день впаривает какой-нибудь "Гастал".
А эти с&@и лечатся в Германиях, Израилях и других странах с загнивающей медициной... на сворованные у нас бабки.
hz6691 18 августа 2018 | 12:58
До назначения на эту должность он был чист как стеклышко (спецслужбы должны были дать соответствующее заключения). А тут сорвался!