Владимир Путин сегодня встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Встреча пройдет в Гостевом дворце Мезеберг, неподалеку от Берлина. Накануне визита лидер Германии сказала, что не ожидает от переговоров особых результатов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы «хороших отношений» с Россией. Во время рабочей встречи в Мезеберге канцлер собирается обсудить с российским президентом целый ряд проблем, которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области. Сложность стоящих перед обеими странами задач оправдывает постоянный диалог, подчеркнула Меркель.

Канцлер не исключила противоречий в рассмотрении многих вопросов, однако отметила, что по некоторым пунктам можно будет добиться улучшения двустороннего и международного сотрудничества. Представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт указал на необходимость обсудить точную формулировку мандата миротворцев ООН в Донбассе. Германия настаивает на патрулировании российско-украинской границы в целях восстановления территориальной целостности Украины. Российская сторона пока не готова идти на уступки и предпочитает видеть «голубые каски» лишь в районе конфликта.

Ангела Меркель собирается также затронуть тему прав человека в России. Не исключено, что речь пойдет и о режиссере Олеге Сенцове. Правительство ФРГ выступает за гуманное решение этого вопроса, подчеркнул спикер германского правительства. Президент Порошенко в четверг обратился к Меркель с просьбой поговорить с российским лидером об освобождении украинских заключенных в России.

Во время переговоров Меркель и Путин также обсудят послевоенное урегулирование ситуации в Сирии.

Владимир Путин сегодня посетит свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсель. Частный визит он совершит перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В качестве подарка от российского лидера на церемонии бракосочетания выступит ансамбль Кубанского казачьего хора. Как сообщает Би-би-си, музыканты уже приехали в Австрию. Издание со ссылкой на портал госзакупок пишет, что привоз ансамбля обошелся российскому бюджету почти в два миллиона рублей.