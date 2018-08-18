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12:00, 18 августа 2018

Владимир Путин сегодня встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Встреча пройдет в Гостевом дворце Мезеберг, неподалеку от Берлина. Накануне визита лидер Германии сказала, что не ожидает от переговоров особых результатов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы «хороших отношений» с Россией. Во время рабочей встречи в Мезеберге канцлер собирается обсудить с российским президентом целый ряд проблем, которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области. Сложность стоящих перед обеими странами задач оправдывает постоянный диалог, подчеркнула Меркель.

Канцлер не исключила противоречий в рассмотрении многих вопросов, однако отметила, что по некоторым пунктам можно будет добиться улучшения двустороннего и международного сотрудничества. Представитель правительства ФРГ Штефен Зайберт указал на необходимость обсудить точную формулировку мандата миротворцев ООН в Донбассе. Германия настаивает на патрулировании российско-украинской границы в целях восстановления территориальной целостности Украины. Российская сторона пока не готова идти на уступки и предпочитает видеть «голубые каски» лишь в районе конфликта.

Ангела Меркель собирается также затронуть тему прав человека в России. Не исключено, что речь пойдет и о режиссере Олеге Сенцове. Правительство ФРГ выступает за гуманное решение этого вопроса, подчеркнул спикер германского правительства. Президент Порошенко в четверг обратился к Меркель с просьбой поговорить с российским лидером об освобождении украинских заключенных в России.

Во время переговоров Меркель и Путин также обсудят послевоенное урегулирование ситуации в Сирии.

Владимир Путин сегодня посетит свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсель. Частный визит он совершит перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В качестве подарка от российского лидера на церемонии бракосочетания выступит ансамбль Кубанского казачьего хора. Как сообщает Би-би-си, музыканты уже приехали в Австрию. Издание со ссылкой на портал госзакупок пишет, что привоз ансамбля обошелся российскому бюджету почти в два миллиона рублей.

Комментарии

14

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tvitov66 18 августа 2018 | 12:05

надеюсь и к Анжеле припрется не один .ля, а с ансамблем ... донских казаков

danko1 18 августа 2018 | 12:13

tvitov66: А почему за счет бюджета оплачивают личный подарок Путина на свадьбу, когда это приглашение ему, как частному лицу?
В нормальной стране, где законы работают, президенты за такое тут же бы в отставку были отправлены.
И за подарками на свадьбе следить надо, не подпускать к ним Путина близко, а то он всё привык своим считать, что ему понравится.

tvitov66 18 августа 2018 | 12:18

danko1: холопам не жаль ... все-ж для родного царя, а значит для Родины!
Главное что бы не сильно опоздал

ematveev 18 августа 2018 | 12:25

danko1:

Зам министра Франции, растрата 400 млн евро.
После расследования получила выговор и ушла на повышение: ныне она глава МВФ.

Следуя вашей логике, Франция - не нормальная страна.

haldey 18 августа 2018 | 12:33

danko1: tvitov66: Ну и д-лы))) Главное в информации, политика изоляции провалилась!
Меркель сейчас не видит выхода в своей стране, конечно, куда без событий, которые интересуют СМИ... Но главный вопрос, это восстановление управления в Германии, германскими политиками, снятие бремени оккупации со стороны США, и мощного влияния надгосударственного управления со стороны Брюсселя! Меркель была в иллюзии управления, и вот иллюзия исчезла, а вернуть управление не может, потому как ничем не управляла. Помочь в этом может только Владимир Владимирович! Ну, если они готовы понять и принять, что до сих пор находились под иллюзией управления. Возвращать суверенитет тяжело. Мы долго боролись с иллюзией управления и возвратом управления в свои руки. Но нам практически никто не помогал, а Ангеле можно и помочь, это и в наших интересах! Но если она думает, что въедет в рай на нашем горбу, вот уж хрен. помочь поможем, но сами, сами... Есть большой ресурс, который остался от ГДР, задействуйте его, они реально не подвластны элите США, они могут что-то еще управить)))
А по поводу ваших животов ничего не поменялось! Они также наполнены. Телу также удобно перед компьютером, короче уровень понимания желудочно-туловищный))) С чем вас и поздравляю)))

kompricikos 18 августа 2018 | 12:51

tvitov66: на свадьбу гости придут кто с женой ,кто с подругой, а путин с кубанским хором, умом Россию не понять

gregor 18 августа 2018 | 12:07

Владимир Путин сегодня встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
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А в кустах ,не далеко ,будут петь и плясать свадебные казаки ряженные .
Теперь Путин никогда не будет с ними расставаться . Казаки ряженные это лакмус страны , образец менталитета большинства .

mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 12:09


В общем будет уламывать нацдилера позволить мировому сообществу решить проблемы, которые он насоздавал.
А он будет ломаться и не позволять.

aleks50 Алексей Клубников 18 августа 2018 | 12:13

На сколько часов это любимое портянками недоразумение опоздает на встречу с фрау?

ramus 18 августа 2018 | 12:14

Когда же АП займётся внутренними проблемами...

wargen 18 августа 2018 | 12:14

"Никого нигде нет, не палите офшорочки" - краткий пересказ монолога вождя.

timwlad86 18 августа 2018 | 12:17

Владимир Путин сегодня встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
Встреча пройдет в Гостевом дворце Мезеберг, неподалеку от Берлина. Накануне визита лидер Германии сказала, что не ожидает от переговоров особых результатов.

Ангела Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы «хороших отношений» с Россией. Во время рабочей встречи в Мезеберге канцлер собирается обсудить с российским президентом целый ряд проблем, которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области. Сложность стоящих перед обеими странами задач оправдывает постоянный диалог, подчеркнула Меркель.
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Ну вообще то надо стать ближе к реальному Христианскому Вероисповеданию,тогда и проблемы решаются через ответственность договаривающихся сторон.
Ну а когда стороны находятся в начальной позиции познания Христианства,то тогда тяжело избавится от кризиса недоверия основанный на трагедии братьев Каина и Авеля где брат Каин убил брата Авеля позавидовав успеху в познании Христианского Вероисповедания.
Так, что всё зависит на сколько близко стоят лидеры обоих стран в своём Христианском Вероисповедании.

doxerom 18 августа 2018 | 12:22

timwlad86: Чувак, да прими ты слабительное, да побольше сожри за раз, чтобы все дерьмо из тебя вылетело, ну нельзя же так над собой издеваться, да вокруг себя все отравлять своими погаными миазмами.

grazschdanin 18 августа 2018 | 12:21

которые заботят обе стороны, а именно Украину, Сирию, Ливию и вопросы сотрудничества в экономической области.
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То есть сначала никому не нужную Украину,а уж потом так и быть экономику? Прям в такой последовательности?

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