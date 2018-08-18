Зам. председателя «Яблоко» подал заявление в Мосизбирком с требованием прекратить незаконную агитацию за Собянина

Заместитель председателя «Яблоко» Николай Рыбаков подал заявление в Мосгоризбирком с требованием прекратить незаконную агитацию за действующего мэра Москвы Собянина на грядущих выборах. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я отправил требование в Мосизбирком и ЦИК с требованием прекратить, на мой взгляд, незаконную агитацию за мэра Москвы Сергея Собянина на происходящих выборах. Я направил им конкретные примеры: фотографии из многофункциональных центров госуслуг в Москве, газеты, которые раздаются в Москве, фотографии билбордов, которые развешены по Москве с текстом «Сергей Собянин», — сказал он.

По словам Н.Рыбакова, С.Собянин использует должностное положение для победы на предстоящих выборах, что противоречит закону. Он добавил, что ему известны примеры подобного злоупотребления служебным положением действующих властей и в других российских регионах.

Н.Рыбаков отметил, что хотя заявление было подано неделю назад, он пока не получил никакого ответа от Мосгоризбиркома.

Выборы мэра Москвы состоятся в столице России 9 сентября. Москвичи изберут мэра на ближайшие 5 лет.