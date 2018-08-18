Пекин выразил протест в связи с докладом Вашингтона о китайской армии
Об этом сказал официальный представитель МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство призвало США отказаться от мышления «времен холодной войны». Китай – заявили в ведомстве – твердо придерживается мирного пути развития.
В четверг Пентагон опубликовал доклад в котором говорилось о том, что Пекин на учениях отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.
Комментарии2
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opiatnovyi63 18 августа 2018 | 11:40
Верить китайцам никак нельзя, впрочем, как и нашему ГлавноКомандующему!
novyrusich 18 августа 2018 | 12:09
opiatnovyi63: В четверг Пентагон опубликовал доклад в котором говорилось о том, что Пекин на учениях отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.
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Какое вранье, однако.
Да Китай никогда и не думал воевать с США.
Ну там предупреждал с тысячу-другую раз, что вот-вот вдарит. Отсюда и выражение : "1001-е китайское предупреждение". но это шутют оне так. А так ... никогда.