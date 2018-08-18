Пекин выразил протест в связи с докладом Вашингтона о китайской армии

Об этом сказал официальный представитель МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство призвало США отказаться от мышления «времен холодной войны». Китай – заявили в ведомстве – твердо придерживается мирного пути развития.

В четверг Пентагон опубликовал доклад в котором говорилось о том, что Пекин на учениях отрабатывает возможность нанесения ударов по целям США и их союзников.