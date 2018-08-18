В интернете создан фонд в поддержку задержанной в США Марии Бутиной
Об этом ТАСС рассказал адвокат россиянки. Адрес сайта он не назвал, однако отметил, что там размещены биография его подзащитной и призыв оказать ей материальную помощь для судебных разбирательств. 29-летняя Бутина была арестована в середине июля. Как считает следствие, она занималась «конспиративной деятельностью» в пользу России.
Комментарии12
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starokozlovicky2gus 18 августа 2018 | 11:36
Ах, как трогательно. Ах скупая мужская слеза со звоном ударила в таз.
starokozlovicky2gus 18 августа 2018 | 11:39
*Аж
tvitov66 18 августа 2018 | 12:03
неужели в США заключенных не кормят за бюджетный счет и не одевают во все казённое? Совсем там зачахли ... а вот мы держимся!
midnightblues 18 августа 2018 | 11:57
starokozlovicky2gus: Я уже хочу кое-что туда сдать
Есть старые тапки и описанная котамитряпка
Как раз это будет притягивать ей новых клиентов
пахнет знатно
Пишите адрес
viktorova 18 августа 2018 | 12:35
Адвокат сообщает о призыве «оказать ей материальную помощь для судебных разбирательств.»
А Бутина, интересно, об этом знает?
Или он сам заботится об оплате свих услуг?
navsegda 18 августа 2018 | 11:36
А где фонд поддержки полковника Захарченко ? Надо скинуться и помочь нищему бедолаге
wargen 18 августа 2018 | 11:37
Дерипаски с ковальчуками уже выстроились в очередь, разнарядка.
midnightblues 18 августа 2018 | 11:59
wargen: Вы имеете в виду группенсекс??
Дери точно
Со времен рыбки получился простой
severnaj 18 августа 2018 | 11:54
Совсем видать плохо с деньгами, что бы там не говорил Fitch.....
kosmicheskiy_svin 18 августа 2018 | 12:03
Поторопитесь с взносами! RT сообщает, что задержанная Путина в критическом состоянии доедает последний x...й без соли!
stas12006 18 августа 2018 | 12:32
пусть путин туда деньги из своей зарплаты переводит. для нас эта дура ничего хорошего не делала
jetsam 18 августа 2018 | 12:38
а открыть список жертвователей, как положено?
а, вдруг, иностранцы - тогда и иноагент в двух странах.