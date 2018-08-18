В Сенате США признали отсутствие доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Россией
Об этом агентству Ассошиэйтед пресс сказал председатель спецкомитета по разведке. Он признал , что разбирательство вызывает «дикое разочарование», и оказалось сложнее, чем он предполагал изначально. Расследование этого дела продолжает вести ФБР и аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп неоднократно отвергал все обвинения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года.
Комментарии5
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good_warrior 18 августа 2018 | 11:13
Какая печаль!:))
haldey 18 августа 2018 | 11:13
Ай-ай-ай, какая незадача))) Зато как классно попилили бюджет, 2 года планомерного распила на расследование того, чего не было, а еще столько не было, и все надо расследовать))) Так что сил расследовать то, что произошло, не хватит)))
master_superanalitik 18 августа 2018 | 11:15
Негр Обама и президент Трамп хотели править миром в одну харю. А это не правильно, и Трамп это понял. Миром должны править Путин и Трамп на равных. Только в этом случае они заставят всех врагов России и США есть дерьмо.
punyoshohlai 18 августа 2018 | 11:22
Спец по разведке разве не трампом поставлен?
ematveev 18 августа 2018 | 11:26
punyoshohlai:
Правильно.
Сейчас Конгресс его снимет и обвинит в (налоги/секс/и т.д.).
Ну как обычно это делается.