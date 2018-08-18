В Сенате США признали отсутствие доказательств сговора штаба Дональда Трампа с Россией

Об этом агентству Ассошиэйтед пресс сказал председатель спецкомитета по разведке. Он признал , что разбирательство вызывает «дикое разочарование», и оказалось сложнее, чем он предполагал изначально. Расследование этого дела продолжает вести ФБР и аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп неоднократно отвергал все обвинения в неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года.