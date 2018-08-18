Власти США пытаются получить доступ к шифрованию «Фейсбука»

Соцсеть отказывается передавать силовикам переписку пользователей.

Американские силовики хотят прослушивать голосовые сообщения фигурантов уголовных дел. Для этого власти требуют от «Фейсбука» нарушить алгоритм шифрования в его мессенджере, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники. Крупнейшая в мире соцсеть оспаривает требование Минюста в суде. Дело рассматривается в Калифорнии в закрытом режиме. За отказ выполнить запрос правительства ведомство недавно потребовало обвинить «Фейсбук» в неуважении к суду. Обе стороны от комментариев отказались. Источники поясняют, что запрос связан с расследованием дела крупной уличной банды, известной как MS-13, которая действует в США и странах Центральной Америки.

Об этой банде неоднократно высказывался президент Дональд Трамп. Почему власти хотят получить доступ именно к голосовым сообщениям, а не всей переписке целиком, не уточняется. Агентство «Рейтер» отмечает, что если суд встанет на сторону правительства США, то власти будут использовать те же аргументы, чтобы заставить и другие мессенджеры передать ключи шифрования. У них насчитывается суммарно несколько миллиардов пользователей.

С похожим требованием власти России обращались к мессенджеру «Телеграм». За отказ от сотрудничества с силовиками сервис пытаются блокировать в России, но безуспешно.