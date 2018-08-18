Власти США пытаются получить доступ к шифрованию «Фейсбука»
Соцсеть отказывается передавать силовикам переписку пользователей.
Американские силовики хотят прослушивать голосовые сообщения фигурантов уголовных дел. Для этого власти требуют от «Фейсбука» нарушить алгоритм шифрования в его мессенджере, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники. Крупнейшая в мире соцсеть оспаривает требование Минюста в суде. Дело рассматривается в Калифорнии в закрытом режиме. За отказ выполнить запрос правительства ведомство недавно потребовало обвинить «Фейсбук» в неуважении к суду. Обе стороны от комментариев отказались. Источники поясняют, что запрос связан с расследованием дела крупной уличной банды, известной как MS-13, которая действует в США и странах Центральной Америки.
Об этой банде неоднократно высказывался президент Дональд Трамп. Почему власти хотят получить доступ именно к голосовым сообщениям, а не всей переписке целиком, не уточняется. Агентство «Рейтер» отмечает, что если суд встанет на сторону правительства США, то власти будут использовать те же аргументы, чтобы заставить и другие мессенджеры передать ключи шифрования. У них насчитывается суммарно несколько миллиардов пользователей.
С похожим требованием власти России обращались к мессенджеру «Телеграм». За отказ от сотрудничества с силовиками сервис пытаются блокировать в России, но безуспешно.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 18 августа 2018 | 11:08
А разве Фейсбук не сливает информацию о пользователях в полицию, как это делает "ВК"?
tvitov66 18 августа 2018 | 11:15
mikhail_spb_: "ну тупые"(с) М.Задорнов - а могли бы и SIM карты с нужным шифрованием внедрять
good_warrior 18 августа 2018 | 11:09
Для США, как дураку, закон не писан!
rihard 18 августа 2018 | 11:23
good_warrior: А для России?