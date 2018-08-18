Мосизбирком игнорирует требование «Яблока» убрать незаконную , по их мнению, предвыборную агитацию Сергея Собянина
Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель председателя партии Николай Рыбаков.
В центре Москвы есть плакаты и билборды с изображением действующего мэра столицы без указания тиража и факта оплаты из предвыборного счета. Федеральное законодательство запрещает размещение агитационных материалов без указания на то, что они таковыми являются.
Комментарии3
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dmast79 18 августа 2018 | 11:06
А с чего они взяли, что это агитация?
Тогда и по телевизору действующего мэра нельзя показывать?
parasuk_ 18 августа 2018 | 11:10
Все на страдания явлинского болт положили. Сказываются результаты голосования за эту гнилую партию :)
oneoretwo 18 августа 2018 | 11:14
...ежели оне уберут, то их самих - уберут...подельники...