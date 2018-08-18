В Екатеринбурге и других городах страны сегодня пройдут митинги против пенсионной реформы

Акции анонсированы в Нижнем Тагиле, Самаре, Серове, Симферополе и Иванове. Их проводят местные отделения КПРФ и ЛДПР. Протесты против повышения пенсионного возраста проходят в стране каждые выходные. Закон может быть принят Госдумой уже этой осенью.