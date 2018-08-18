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11:01, 18 августа 2018

В Екатеринбурге и других городах страны сегодня пройдут митинги против пенсионной реформы

Акции анонсированы в Нижнем Тагиле, Самаре, Серове, Симферополе и Иванове. Их проводят местные отделения КПРФ и ЛДПР. Протесты против повышения пенсионного возраста проходят в стране каждые выходные. Закон может быть принят Госдумой уже этой осенью.

Комментарии

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dmast79 18 августа 2018 | 11:09

Лозунги - НЕ правильные!
Надо не с пенсиями разбираться - а с первопричиной всех проблем - с ЛИБЕРАЛЬНЫМ правительством.
Лозунги должны быть прямые и честные - "Вся власть - трудящимся!", и "Долой либеральных мошенников и спекулянтов!"
Долой либерализм, даёшь Социализм!

master_superanalitik 18 августа 2018 | 11:11


В Екатеринбурге и других городах страны сегодня пройдут митинги против пенсионной реформы
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Митинги проводить бесполезно, так как и так Наталья Владимировна Поклонская и Владимир Владимирович Путин против пенсионной реформы в том виде, в котором она предлагается.

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