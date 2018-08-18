Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в стране в 60 раз
Новая валюта – суверенный боливар – будет привязана к национальной криптовалюте петро. Гиперинфляция и падения нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы провести деноминацию – убрать с купюр пять нулей. По словам президента Николаса Мадуро, один петро будет стоит около 60 долларов США.
Комментарии12
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goshan31 18 августа 2018 | 10:35
Как сильно эти упыри хотят отталкиваться от доллара!.., причем аж 60$ за один фантик, что к концу года опять станет
master_superanalitik 18 августа 2018 | 10:47
Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в стране в 60 раз
По словам президента Николаса Мадуро, один петро будет стоит около 60 долларов США.
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Украина тоже должна отказаться от гривны и перейти к более продвинутой валюте Петро, опять же Порошенко будет рад.
kalimator 18 августа 2018 | 11:03
master_superanalitik: кому шо, а курці просо.
opiatnovyi63 18 августа 2018 | 10:36
По словам президента Николаса Мадуро, один петро будет стоит около 60 долларов США.
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долго ли такой курс продержится?
polsan 18 августа 2018 | 10:40
Гиперинфляция и падения нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы провести деноминацию – убрать с купюр пять нулей.
Надо было убирать шесть нулей. Пока деньги напечатают, пока привезут, глядишь и ещё один нолик пригодился !) Водители автобуса любят играть в нолики! )
gregor 18 августа 2018 | 10:43
Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в стране в 60 раз
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Это ,примерно ...., на один рулон туалетной бумаги больше , если смогут где-нибудь рулон, этот, найти .
Надо и в России переходить на петро или на вовко .
contsignal 18 августа 2018 | 10:59
gregor: >Надо и в России
увеличить минимальную в 60.
И это экономически реально. Сегодня $10 (без учета затрат на добычу) на гражданина РФ в сутки по одной только нефти.
gregor 18 августа 2018 | 11:05
contsignal:
Нефть в России принадлежит нескольким гражданам России , два из них Сечин и бабушкакабаевой , третьему гражданину принадлежат все недра .
Так что остальным гражданам России ,коих 140 миллионов ,просьба не беспокоиться про нефть .
Правда 14 % сопротивляются такому раскладу дележа , а вот 86 % одобрямс .
Так что ,пока 86 % одобрямс , сечины и бабушкикабаевой будут покупать себе очередные замки и яхты , 14 % возмущаться ,а 86 % одобрямсь .
Менталитет большинства ,однако .
contsignal 18 августа 2018 | 11:20
gregor: > 14 % сопротивляются такому раскладу дележа
Мне нечего не известно про дебаты на эту тему пересмотра итогов ... грабежа.
Никто и никогда из ВАШИХ 14% не поднимал эту тему.
А по какому вопросу-то одобрямс?
eduard1958 18 августа 2018 | 11:18
contsignal: Много вас,энтузиастов,чужую нефть делить! Она принадлежит кооперативу "Озеро".Народ России никакого отношения к ней не имел и иметь не будет. Добыли? На том и спасибо - отойдите в сторону.
oneoretwo 18 августа 2018 | 10:45
...не, "петро" не потянет, а вот если "педро"....
ed10075 18 августа 2018 | 10:45
Путь дружественной Венесуэлы подсказывает, что у наших правителей ещё есть ресурсы сделать население счастливым.