Президент Венесуэлы увеличил минимальную зарплату в стране в 60 раз

Новая валюта – суверенный боливар – будет привязана к национальной криптовалюте петро. Гиперинфляция и падения нефтедобычи вынудили власти Венесуэлы провести деноминацию – убрать с купюр пять нулей. По словам президента Николаса Мадуро, один петро будет стоит около 60 долларов США.